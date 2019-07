Otravu z jídla tělo umí zvládnout. Děti a senioři si ale musí dávat pozor na dehydrataci

Zažil to téměř každý – místo výletů, odpočinku na pláži a koupání člověk tráví hodiny v koupelně a neví, jestli má u záchodové mísy dřív sedět či klečet. Otrava jídlem číhá na dovolené v cizině, ale i doma. Čím hrozí a jak při ní postupovat, radí lékař Ondřej Nývlt.

LN Pokud se chystám na dovolenou, co by mi nemělo chybět v příruční lékárničce na žaludeční potíže?

S přípravou na dovolenou a prevencí případných zažívacích obtíží je vhodné začít s předstihem. Čím lepší bude před odjezdem stav našeho zažívání a střev, tím větší máme šanci, že se nám zažívací obtíže vyhnou nebo budou jen mírné. Rozhodně nám prospějí probiotika spolu s rozpustnou prebiotickou vlákninou, které bychom si měli vzít také s sebou na dovolenou a po celou dobu i nějaký čas po návratu je užívat. Pokud se chystáme do míst, kde bývá problém s pitnou vodou, vyplatí se přibalit tablety na úpravu vody, případně si třeba i pořídit kvalitní filtr na úpravu vody, může se nám to vyplatit. Pro zmírnění již vzniklých akutních žaludečních obtíží je vhodná jedlá soda. Tlumí přílišnou tvorbu kyseliny chlorovodíkové. Pro zmírnění střevních obtíží v případě otravy z jídla je vhodné živočišné uhlí, ale poraďte se v lékárně o tom, které nebrání odchodu stolice. Pro případ střevní infekce je vhodné přibalit Imodium nebo Endiaron, ale poraďte se opět v lékárně ohledně vhodnosti a použití.

LN Častým příznakem otravy je průjem, který mimo jiné způsobuje i dehydrataci. Přesto se radí zvláště v prvních dnech neužívat lék proti průjmu. Proč?

Pokud dojde k otravě (jakékoli), je vždy nejdůležitější co nejdříve a v maximální možné míře dostat vyvolavatele otravy pryč z organismu. Proto také reaguje tělo zvracením a poté průjmem, v některých případech se také zvyšuje teplota a pocení. Když v této fázi začneme působit proti průjmu, zabráníme organismu, aby se toho zbavil, a prodloužíme působení vyvolavatele otravy. V indikovaných případech se dělá výplach žaludku, u závažných otrav, jako je například otrava houbami, může dojít i na speciální „čištění krve“. Podáním živočišného uhlí se snažíme zabránit vstřebávání původce otravy, ale není žádoucí zabránit průjmu. Na druhou stranu je potřebné hradit ztráty vody a minerálů ideálně pitným režimem, v závažných případech infuzemi.

LN Proč je dehydratace pro člověka tolik nebezpečná?

Podle toho, kolik tekutin člověk ztratí, se projevují více či méně závažné příznaky. Méně nápadná je dehydratace u dětí a starých lidí, dochází k ní však rychleji. Při ztrátě vody okolo jednoho procenta tělesné hmotnosti se snižuje výkonnost, schopnost termoregulace a chuť k jídlu. Při vyšších ztrátách může docházet k poruchám koncentrace, bolestem hlavy, ospalosti, zvyšuje se tělesná teplota a tepová frekvence. Při déletrvající dehydrataci se vysoušejí rty, kůže, objevuje se zácpa, mohou vzniknout ledvinové kameny. V nejtěžších případech dochází ke kolapsu krevního oběhu.

LN Čím je nejlépe doplňovat tekutiny?

Protože prvotním krokem je náhrada nejen ztracených tekutin, ale také minerálů, jsou vhodné zejména lehce slazený čaj, balené nesycené minerální vody, iontové nápoje a slané polévky kvůli náhradě sodíku. V domácích podmínkách se dá připravit speciální roztok k ústnímu podání: 8 lžiček cukru, 1 lžička soli, šťáva ze dvou pomerančů nebo grepů (pro obsah draslíku), doplnit do 1 litru převařenou vodou. Dávka pro dospělého 250–500 ml za hodinu, pro děti 125–250 ml během hodiny. Základem je, že příjem tekutin by měl být častý, ale po velmi malých množstvích.

ONDŘEJ NÝVLT Lékař, který v současnosti působí jako člen Vědecko-lékařské rady ve společnosti Svět zdraví (www.svet-zdravi.cz) a který je viceprezidentem Aliance výživových poradců ČR. Dříve pracoval na kardiochirurgickém oddělení v pražském Institutu klinické a exprimentální medicíny (IKEM).



LN Jsou i nějaké speciální roztoky, které si nemusím dělat, ale mohu si je volně koupit v lékárně?

Řada firem dělá produkty přímo určené k rehydrataci. Některé firmy se specializují také na výrobky pro děti. Kvalitní rehydratační produkty lze vybrat v lékárně nebo na specializovaném e-shopu, vždy je ale vhodné se poradit s odborníkem, co má smysl si koupit, pro koho je to určeno a za jakých podmínek se to dá použít.

LN Jak dostat do postiženého tekutiny, když zvrací?

Pokud dotyčná osoba zvrací, většinou v první fázi není ani schopná přijmout tekutiny, respektive po napití jakéhokoli množství vyzvrací více, než do sebe dostala. Je tedy vhodné nějakou dobu vyčkat a nedávat prozatím nic. Když byl dotyčný před začátkem zvracení v dobrém stavu a dobře hydratován, zvládne to. Ideální je asi půl dne vydržet a teprve poté začít velice pomalu s příjmem tekutin. V té době se již většinou žaludek zklidní a dotyčný tekutiny bez problémů přijme.

LN Je nutné při otravě jídlem vyhledat lékaře?

Pokud již k nějakým obtížím dojde (nejčastěji se jedná o průjem, vzácněji zvracení), pak je potřeba v prvé řadě zachovat klid, doplňovat tekutiny s minerály a omezit fyzickou aktivitu. Ve většině případů se s tím naše tělo dokáže vypořádat. Lékařskou pomoc je však vhodné vyhledat, když průjem, případně se zvracením, trvá více dnů a postižený nezvládá doplňovat tekutiny (nebo nejsou dostupné nezávadné tekutiny v dostatečné míře). Stejně tak bychom měli zamířit k lékaři, pokud se k předchozím příznakům přidá horečka, případně s třesavkou, objeví-li se silnější alergické projevy ve formě rozsáhlejší vyrážky, otoků či obtíže s dýcháním, je-li postižená osoba nadměrně unavená a spavá, případně se objeví známky zmatenosti. To vše mohou být příznaky závažné dehydratace, infekce nebo život ohrožující alergické reakce. Více opatrní bychom měli být v případě, že se symptomy objeví u dětí, nebo naopak u starých lidí. Obě tyto skupiny mají snížené vnímání žízně a snadněji u nich dochází k dehydrataci. Dalšími rizikovými skupinami, které by neměly váhat s vyhledáním lékařské pomoci, jsou kardiaci, astmatici a lidé s poruchami funkce ledvin.