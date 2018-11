Případů spalniček přibylo o 30 procent, varovala WHO. I kvůli dezinformacím o vakcínách

Ženeva Počet oficiálně nahlášených případů spalniček v roce 2017 celosvětově vzrostl o více než 30 procent a letos bude nakažených ještě mnohem více. Uvedla to dnes ve své zprávě Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle ní jde o alarmující trend, zejména s ohledem na to, že nemocných přibývá i v Evropě a Latinské Americe, kde je běžně dostupné očkování.

WHO si ve svých dřívějších strategiích stanovila cíl spalničky do roku 2020 celosvětově úplně vymýtit, ten se ale nyní podle jejích zástupců jeví jako poměrně nereálný. V roce 2017 státy do ženevského sídla WHO oficiálně nahlásily 173 tisíc případů spalniček, o třetinu více, než o rok předtím. Celkový počet nakažených spalničkami přitom WHO odhaduje na 6,7 milionu.



„Co je na tomto rostoucím trendu nejznepokojivější... je fakt, že vidíme trvalý přenos spalniček i v zemích, kde předtím několik let žádné případy neměli,“ uvedl Martin Friede, který v rámci WHO vede sekci zaměřenou na očkování.

Podle organizace za to zčásti může i to, že rodiče stále častěji odmítají očkování proti spalničkám kvůli „negativním dezinformacím a nedůvěře ve vakcíny“, uvedla Ann Lindstandová z WHO. „Se spalničkami prohráváme i proto, že lidé zapomínají, jak děsivá je to nemoc,“ dodala a zdůraznila, že z pohledu této organizace je očkování proti spalničkám zcela bezpečné.

Podle WHO loni na spalničky zemřelo 110.000 lidí, zejména dětí.

Spalničky jsou vysoce infekčním virovým onemocněním. V počátečním stádiu se u nemocného objevuje horečka, rýma, zánět spojivek a kašel, později i vyrážka. Nákaza je nejnebezpečnější u dětí do věku šesti let, jimž mohou spalničky způsobit komplikace ohrožující život.