Screening snižuje riziko rakoviny prsu, radí lékařka

Díky mamografickému screeningu klesla úmrtnost na rakovinu prsu o třetinu, říká lékařka Miroslava Skovajsová z pražského Mamma centra Breast unit Prague.

LN Po internetu koluje video, které odrazuje ženy od vyšetření na mamografu. Proč by ho podle vás ženy naopak navštěvovat měly?

Díky tomuto vyšetření se nám úspěšně daří odhalovat nádor prsu. Během sedmnácti let, kdy u nás screening máme, se nám podařilo diagnostikovat karcinom u padesáti tisíc žen, které si do té doby myslely, že jsou zdravé. V převážné většině pak v časném stadiu, kdy je dobře léčitelný. Data Ústavu zdravotnických informací a statistiky jasně dokazují, že úmrtnost na rakovinu prsu u nás v posledních sedmnácti letech poklesla o třetinu.

LN Nestačilo by k odhalení nádoru pouze pravidelné samovyšetřování?

Včasným záchytem se myslí objevení nehmatného ložiska asi do deseti milimetrů. Při samovyšetřování, zejména ve větších prsech žen po menopauze, se tak malé léze objevit nedají. Pomocí mamografu umíme dnes dokonce zachytit už i mikrokalcifikace (drobné vápenaté usazeniny – pozn. red.) o velikosti setiny milimetru, které jsou známkou neinvazivního zhoubného nádoru. Drobná zrníčka podobná pudru dokážeme pak zvětšit, přesně zaměřit a odebrat vzorek. Při samovyšetřování nemá žena šanci tak malé útvary nahmatat.

LN Je možné chodit na ultrazvuk místo na mamograf?

Ženy se opravdu často dožadují ultrazvukového vyšetření, které jim připadá šetrnější. Vhodné je však pouze pro mladší ženy, jež zatím nerodily. Kolem čtyřicítky začnou ale v prsu obvykle už ubývat složky, které jsou dobře vidět na ultrazvuku. Od tohoto věku je tak jednoznačně vhodnější mamografické vyšetření. Zdravotní pojišťovny je u nás hradí ženám starším 45 let, u nichž jde křivka výskytu rakoviny prsu prudce nahoru. Jako jediní v Evropě jsme odstranili horní věkovou hranici. Krásné výsledky máme u seniorek, které často neoperujeme, ale podáváme jim pouze antiestrogenní léky, jež dokážou nádor zmenšit a někdy i zastavit jeho růst.

Miroslava Skovajsová je předsedkyní Komise odborníků pro mamární diagnostiku Radiologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a předsedkyní Asociace mamodiagnostiků ČR

LN Vyšetření na mamografu by mělo probíhat v dvouletých intervalech. Co když se ale nádor objeví v mezidobí?

Tato možnost skutečně existuje, zajistit ale organizačně i finančně každoroční screening není možné. Rizikové ženy mají však samozřejmě i v mezidobí možnost přijít a zaplatit si ultrazvukové nebo mamografické vyšetření. Všechny navíc motivujeme k tomu, aby prováděly samovyšetřování, a pokud se jim něco nezdá, hned přišly. Natočili jsme i film o tom, jak při vyšetření prsů postupovat. V našich centrech se na něj mohou podívat přímo, video ale najdou i na našem webu.

LN Ženy se hodně obávají škodlivého záření. Jak velké riziko jim hrozí na mamografu?

Záření nás obklopuje po celý život, nemáme šanci před ním uniknout. Dávky, kterým jsou ženy vystaveny při mamografickém vyšetření, jsou však velmi nízké. Mnohem nižší než při běžném rentgenu. V přepočtu odpovídají kosmickému záření, jež na nás působí při dálkovém letu z Prahy do New Yorku. Pokud by byl mamograf skutečně škodlivý, pak by například letušky ve zvýšené míře trpěly rakovinou prsu. Nic takového však žádná studie neprokázala. Stejně tak neexistují důkazy o tom, že by ženám, které opakovaně podstoupily mamografii, hrozilo zvýšené riziko nádorového onemocnění.

LN Jak je toto vyšetření bolestivé?

Aby vznikl kvalitní snímek, musí laborantka tkáň prsu dostatečně stlačit. A to se bez určité míry nepříjemnosti neobejde. Jde však o pomalé stlačení, ne o dynamický úraz, k němuž dochází třeba při sportovních aktivitách. Prs je navíc už z vývojového hlediska postavený tak, aby vydržel zvětšení v průběhu těhotenství nebo kojení po porodu. Zmíněný tlak mu tedy nemůže uškodit, za celou dobu existence screeningu k žádné tragické nehodě nedošlo. Ženám však pro jistotu doporučujeme, aby se na vyšetření objednávaly až po menstruaci, kdy mají prsa méně bolestivá.

LN Kolik žen vlastně u nás chodí na preventivní mamografický screening?

Asi 63 procent, což je opravdu krásné číslo. V současnosti máme stejnou účast ve screeningu jako Němci nebo Rakušané, v jejichž zemích existuje centrální registr zvaní. Ženy k nám na vyšetření posílají gynekologové i praktici, a dokonce i zdravotní pojišťovny začaly v poslední době sledovat, zda na mamograf nezapomínají. Z popudu ministerstva zdravotnictví jim posílají zvací dopis, pokud se do tří let na vyšetření nedostaví. Vždycky je ale co zlepšovat. Už proto, že na celkové křivce úmrtnosti se účast ve screeningu výrazněji projeví až ve chvíli, kdy na mamograf chodí sedmdesát procent žen, které by měly.