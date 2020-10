Špinavá klimatizace nahrává viru. Do prostoru se může dostat infekce

Klimatizaci oceníme jako formu chlazení, větrání i topení. Může ale být také nebezpečná. Jejím prostřednictvím se mohou dostat do klimatizovaného prostoru infekce.

Největším přínosem klimatizace je zajištění vyhovujících nebo třeba jen příjemných teplotních podmínek v prostorech, kde ji používáme. Její použití má ale také svou odvrácenou stranu. V případě nesprávného seřízení a při nedostatečné údržbě může uškodit lidem, kteří se v klimatizovaném prostoru pohybují.



„Klimatizace škodí, když je nastavená na příliš nízkou teplotu,“ vysvětluje ředitel Státního zdravotního ústavu v Ostravě Eduard Ježo. „Vadí také, když jsou výduchy, tedy vzduch, kterým se ovzduší ovlivňuje, nesprávně zaměřeny.“ Studený vzduch pak míří přímo na lidi pobývající v klimatizovaném prostoru. Hrozí jim minimálně zatuhnutí trapézových svalů a bolesti krční páteře. „Může to vést až k jejímu zablokování,“ říká Ježo. „V neposlední řadě je tu i možnost vzniku revmatického onemocnění.“



Kontaminovaný vzduch

Existuje i možnost, že se kvůli klimatizaci do kanceláří nebo jiných podobných prostor dostane infekce respiračních nemocí, včetně covidu-19. „Teoreticky to možné je, a to zejména v případech, kdy se ve vzduchotechnických zařízeních mísí odváděný vzduch s čerstvě přiváděným,“ vysvětluje ředitel ostravského ústavu.

Klimatizace podle něj může přivést kontaminovaný vzduch i do místnosti, kde zrovna nepobývá nikdo nakažený. Mohlo by tak dojít i k přenosu koronavirové infekce na člověka, který se s nakaženým jedincem osobně vůbec nepotkal.

Nemoc covid-19 se přenáší podobně jako rýma nebo chřipka. „Nákaze bohužel nahrává skutečnost, že ve většině objektů, ve kterých je přívod vzduchu zajištěn pouze pomocí vzduchotechniky, je velice nízká relativní vlhkost vzduchu,“ říká Ježo.

HEPA filtry

Způsobuje to vysychání sliznic, které jsou pak oslabené a náchylnější pro možný vstup infekce do organismu. Ve vzduchotechnických zařízeních se používají takzvané HEPA filtry. Zkratka znamená „high efficiency particulate arrestance,“ česky se to překládá jako „zachytávání mikročástic s vysokou účinností“.

Dokážou zachytit a odstranit z přiváděného vzduchu částice s minimální účinností 99,97 procent. Používají se i ve zdravotnických zařízeních a jiných provozech, v nichž je třeba udržovat zcela čisté prostředí. Filtrování vzduchu ale nemusí vždycky stačit. Asi nejznámějším případem rozšíření nákazy přes klimatizaci je výletní loď Diamond Princess. Na její palubě se letos v únoru z 3700 pasažérů a členů posádky nakazilo více než 700 osob.

Zavření v kajutách

„V tomto případě se zcela spolehlivě nepodařilo u většiny pacientů odhalit zdroj nákazy,“ vysvětluje Ježo. „Předpokládá se tedy, že za rozšířením stojí hlavně vysoká koncentrace osob na relativně malém a špatně větratelném prostoru.“ Infekce se šířila, ačkoliv byla na celou loď uvalená přísná karanténa a cestující nesměli opouštět své kajuty.

„Ve hře je i teorie, že k rozšíření nákazy mohlo dojít i přes provozované vzduchotechnické zařízení,“ spekuluje Eduard Ježo.

Klimatizace odebírá ze vzduchu vlhkost. Sráží se v zařízení, jemuž se říká výparník. Shromažďují se v něm i zachycené nečistoty, takže může vznikat příhodné prostředí pro množení bakterií, plísní a jiných mikroorganismů.

Potíže s alergeny

Obvykle to vede pouze k tomu, že se nám vzduch v klimatizovaném prostoru zdá zatuchlý. V horším případě vhání klimatizace z výparníku do místnosti částečky alergenů. Pokud jsou na ně lidé v klimatizovaném prostoru citliví, mohou trpět kašlem nebo zarudnutím očí. V úplně nejzazším případě způsobuje dlouhodobý pobyt v nesprávně klimatizovaném prostoru astma.

Nejlepším způsobem, jak popsaným potížím zabránit, je pravidelná údržba. „Pokud klimatizaci dlouho nepoužíváme, je určitě dobré provést zevrubnou kontrolu celého systému, včetně výměny vstupních filtrů a dezinfekce,“ doporučuje ostravský znalec klimatizační problematiky.

„Proceduru můžeme svěřit autorizovanému servisu, nebo dát klimatizaci do pořádku dle manuálu svépomocí,“ dodává. Interval čištění se stanovuje s ohledem na prostředí, ve kterém je klimatizace používána.



Legionářská nemoc

Například u automobilů se klimatizace čistí jednou ročně, u ostatních systémů pak podle aktuálního znečištění. Platí pravidlo, že čím je špinavější prostředí, ve kterém klimatizaci provozujeme, tím častěji ji musíme čistit.

Typickou chorobou spojenou s klimatizací, vzduchotechnikou či rozvody vody je legionářská nemoc. Je to typ zápalu plic, způsobený bakteriemi z rodu Legionella. „Poprvé byla popsána ve Filadelfii, kdy se při sjezdu legionářů nakazilo více než 140 lidí a řada jich také zemřela,“ vzpomíná Ježo.