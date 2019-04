Umělá inteligence zlepší život ve městech, říká vědec

Umělá inteligence (AI) bude nezbytná pro zlepšení života ve městech, pomůže sbírat data o životě v obcích, ze kterých se lidé mohou učit, hledat nová řešení a rychleji reagovat na technologické změny. Na konferenci Město budoucnosti propojené internetem věcí pořádané Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) v Praze to řekl zakladatel institutu a vědec Vladimír Mařík.

Česko by si podle něj mělo udržet v zemi své výzkumníky, kteří budou zavádět chytrá řešení v českých městech. „V dnešní době ukládáme data, tam leží a my nevíme, co s nimi. Ony spolu ale musí inteligentně komunikovat, vyhledávat a propojovat optimální řešení. Tuto komunikační strukturu musíme dobudovat,“ uvedl Mařík. AI bude podle vědce nezbytná pro sběr dat, která obce a regiony o životě v nich mají. Na základě těchto dat a zkušeností budou vědci a AI hledat řešení problémů.

Informační systémy musí být podle Maříka neustále měněny podle změn v objemu a kvalitě znalostí. „Měnit se budou i výpočetní technologie. Před dvaceti lety nikdo nečekal, že s mobilem bude ovládat domácnost nebo si objedná lístky na koncert,“ řekl.

Podle něj musí mezi sebou komunikovat i výzkumné organizace zabývající se AI. „Nepůjde to také bez marketingu, protože lidé nevědí, co mají od AI a chytrých měst čekat,“ řekl. Česká ekonomika by měla vytvořit nové odvětví průmyslu na bázi AI a podporovat pronikání AI do výroby a služeb ve městech, dodal.

CIIRC je součástí Českého vysokého učení technického, jehož cílem je integrace informatického a kybernetického výzkumu a vzdělávání na ČVUT, silné vazby s mezinárodními centry a přenos technologií do průmyslu.

Podle Maříka je třeba, aby Česko podporovalo také start-upy, ze kterých vzniknou malé a střední podniky, a které budou v českých městech zavádět technologická řešení. Mělo by si co nejdéle udržet české výzkumníky a know-how, než odejdou do zahraničí. „Nevytvoříme nový Facebook nebo nového Elona Muska. My se musíme soustředit na sebe a vytvořit za pomoci výzkumné komunity ekosystém, který zlepší naší dopravu a náš život,“ uvedl.



Podpora start-upů je jedním z cílů strategie Česká republika - země pro budoucnost. Po březnovém zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace její předseda Andrej Babiš (ANO) řekl, že chce ve spolupráci s ministerstvem školství a ministerstvem průmyslu a obchodu zmapovat studentské start-upy, aby je stát pomohl financovat a připravil jim tak dobré podmínky, které projekty udrží v České republice.