V Somálsku se v době koronaviru rozmáhá ženská obřízka

MOGADIŠO Omezení pohybu v Somálsku kvůli šíření koronaviru vedlo k výraznému nárůstu ženských obřízek, informuje organizace Thomson Reuters Foundation. Obřezávači chodí od domu k domu a nabízejí provedení zákroků u dívek, které jsou kvůli pandemii zavřené doma.

„V posledních týdnech jsme byli svědky značného nárůstu,“ sdělila Sadia Allinová, která vede misi organizace Plan International v Somálsku. Allinová upřesnila, že zdravotní sestry po celé zemi hlásily zvýšený zájem ze strany rodičů, kteří po nich žádali provedení obřízky u dcer, které nyní nemusejí do školy. Podle ní omezení pohybu také ztěžuje snahy o osvětu v komunitách.



Ženská obřízka, se kterou žije celosvětově asi 200 milionů žen, spočívá v částečném či úplném odstranění zevních genitálií. V Somálsku se navíc provádí infibulace, což je uzavření poševního vchodu sešitím.



Allinová, která sama zákrok podstoupila, považuje ženskou obřízku za nejextrémnější projev násilí páchaného na dívkách a ženách. „Je to celoživotní mučení, bolest zmizí, až když jde žena do hrobu. Ovlivňuje to vzdělání, ambice a další věci.“ Zpomalení ekonomiky podle ní vede k tomu, že se lidé, kteří obřízku provádějí, snaží své služby častěji vnucovat. Obřezávači přišli i k jejímu domu: „Klepali na dveře, i u nás, a ptali se, jestli jsou uvnitř mladé dívky, u kterých by mohli obřízku provést. Byla jsem v šoku.“

I přes snahy tuto násilnou praktiku vymýtit ji v Somálsku podstoupilo 98 procent žen ve věku 15 až 49 let, což je nejvíce na světě. Organizace Plan International se obává, že současná krize by mohla dosavadní snahy o zastavení ženské obřízky znehodnotit.

Populační fond OSN (UNFPA) tvrdí, že nárůst obřízky souvisí také s ramadánem, protože zákrok se obvykle provádí právě v tomto měsíci. UNFPA odhaduje, že v letošním roce v Somálsku obřízku podstoupí 290 000 dívek.



Podle dostupných dat se mnoho somálských rodin v současnosti uchyluje alespoň k méně těžké formě zákroku. Ve věkové skupině 15 až 19 let podstoupilo sešití vulvy 46 procent dívek, v generaci jejich matek to je přitom více než 80 procent. Představitel UNFPA v Somálsku Anders Thomsen také připomněl, že naději dává fakt, že v sousedním Súdánu už byla ženská obřízka postavena mimo zákon.