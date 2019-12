Vyřešte neduhy před svátky. Jak bude fungovat pohotovostní lékařská služba?

Zdravotní indispozice zkazí Vánoce nemocnému i celé jeho rodině. Známé zdravotní problémy proto řešte ještě před svátky, případně si vybavte domácí lékárničku aspoň základními léky. Pokud nemáte internet, zajímejte se už teď, jak bude fungovat lékařská pohotovostní služba.

Tak jako padá chleba namazanou stranou dolů, projeví se zdravotní neduhy v pátek večer či v nějaký státní svátek. Vánoční svátky, byť mají v sobě řadu pracovních dní, mohu být z pohledu pacienta neskutečně dlouhé.



Řada ordinací totiž nefunguje kvůli dovoleným. Lékaři takových ordinací sice musí zveřejnit informaci o tom, kdo a kde je v jejich nepřítomnosti zastupuje, i tak je ale někdy těžké pomoc sehnat.

„Už v listopadu se mi opět začala v ústech ozývat osmička. Dávala o sobě vědět v různých intervalech poslední tři roky. Jako na potvoru se mi loni o svátcích snažila definitivně proříznout. Otekla mi celá tvář, na nějaké mlsání jsem neměla ani pomyšlení. Zbývalo mi jen vyplachovat ústa heřmánkem, který jsem měla doma. Můj zubař měl mezi svátky dovolenou, zastupující lékař měl tak plnou čekárnu, že jsem to předem vzdala. Byl pátek, takže jsem si vzala další prášek na bolest a vyčkala do večera, kdy otvírala zubní pohotovost,“ vzpomíná na loňské Vánoce Petra Trousilová z Prahy.



Přitom mohla problémům předejít. Pokud pacient o nějakém problému ví, měl by ho řešit okamžitě, čímž předejde právě takovým situacím.

„Pokud má člověk pocit, že v ústech není něco v pořádku a nelepší se to po pár dnech, doporučuji zavolat lékaři, pokud možno ne na poslední chvíli. Obzvlášť před svátky je totiž ordinační program hodně plný,“ vyzývá k prozřetelnosti litoměřický stomatolog Jiří Dudek.

V ideálním případě by se ale každý měl podle jeho doporučení chovat tak, aby zdravotním problémům předcházel. „Ať už pravidelnými preventivními kontrolami u stomatologa, či návštěvou dentální hygienistky,“ doplňuje Jiří Dudek. Nicméně když už zuby bolet začnou, je dobré mít doma alespoň minimální zásobu léků na bolest, aby si s tím člověk vystačil po dobu, kdy není dostupná lékárna v blízkém okolí.

„Alespoň nějaká analgetika, tedy léky na bolest, by měl mít doma každý. Hodí se nejen při bolestech zubů. K výplachům úst lze použít běžně dostupný herbadent, či bylinky, jako jsou heřmánek, šalvěj, máta,“ vyjmenovává stomatolog Dudek.

„Při bolesti radím udržovat zuby čisté, použít léky, výplachy a postižená místa velice opatrně ledovat – jen pro úlevu od akutní bolesti. Takto by měl pacient vydržet, než se otevře nejbližší zubní pohotovost nebo ordinace jeho stomatologa,“ podotýká Jiří Dudek.

Kde zjistit, zda zubní ambulance funguje? Jejich přehled je k dispozici na webu České stomatologické komory www.dent.cz v sekci Pro veřejnost.

Jez do polosyta

Stále více lidí o vánočních svátcích pořádně potrápí své tělo přemírou jídla a pití, což může postiženého dohnat do ambulancí a někteří potřebují dokonce výjezd záchranné služby. „Vánoční obžerství je bohužel fenomén současné doby. Měli bychom se držet hesla ,Jez do polosyta, pij do polopita‘,“ radí praktický lékař Marcel Nesvadba z Turnova. Obzvláště by si podle jeho rad měli hlídat stravu lidé s různými metabolickými a kardiovaskulárními chorobami.

„V případě například diabetiků jsou samozřejmě různé saláty v kombinaci s cukrovím a slazenými nápoji, případně alkoholem, naprosto nevýhodnou kombinací vedoucí ke kolísání hladiny cukru a následným komplikacím. Stejné problémy mohou nastat u lidí s různými onemocněními zažívacího traktu, jako jsou žaludeční vředy, žlučníkové kameny a další. V případě, že taková situace nastane a vzniknou zdravotní komplikace, je dobré poradit se se svým lékařem, případně ho navštívit a nepokoušet se o nějakou samoléčbu a nespoléhat na rady kamarádů, i když jsou dobře míněné. To většinou nekončí dobře,“ dodává Nesvadba.

Kde hledat pomoc?

Lidé ovšem neřeší jen bolesti zubů či břicha. Pokud potřebujeme sehnat pomoc, musíme si nejprve ujasnit, jaký druh pomoci dotyčný potřebuje.

Pro pacienty, kteří jsou přímo ohroženi na životě nebo jim hrozí závažné postižení zdraví, tedy jsou například v bezvědomí nebo si způsobili závažné úrazy, postihla je srdeční a cévní mozková příhoda či dušnost a podobně, je nezbytné zavolat zdravotnickou záchrannou službu. Tedy obrátit se na tísňovou linku 155.

Pokud u člověka dojde jen k náhlému onemocnění nebo náhlému zhoršení zdravotního stavu, které však pacienta neohrožuje na životě a nevyžaduje neodkladný zásah zdravotnické záchranné služby, nicméně není možné vyčkat s vyšetřením do běžných ordinačních hodin registrujícího praktického lékaře nebo specialisty, pak je možné vyhledat vyšetření na lékařské pohotovostní službě. Tu zajišťují kraje a informace o nich mají na svých webech.



Zákonem je zaručena dostupnost zdravotní péči i mimo běžné ordinační hodiny. Jde o Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. Tímto nařízením je u jednotlivých odborností stanovena takzvaná dojezdová doba. „K praktickému lékaři, na gynekologii, k zubnímu lékaři a do lékárny se má pojištěnec dostat v dojezdové době 35 minut,“ vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Vlastimil Sršeň.

Pro další ambulantní odbornosti platí dojezdová doba 45 minut. To se týká například diabetologie, chirurgie, neurologie, oftalmologie, ORL, ortopedie a dalších. Dojezd do 60 minut platí třeba pro gastroenterologii či kardiologii. Některé obory mají zaručený dojezd do 90 minut. Jde například o alergologii, dětskou chirurgii a další. Některé obory pak mohou být vzdálené až 120 minut jízdy vozem. Je to například dětská gynekologie, kardiochirurgie, neurochirurgie, infekční lékařství.