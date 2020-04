Zubaři mají z koronaviru strach. Podle Šmuclera vzniká záchranná síť ordinací pro nakažené

Praha Jednou z profesí, které se bez respirátorů nejvyšší třídy neobejdou, jsou zubaři. Patří k těm nejohroženějším, protože při jejich práci vzniká aerosol, jakýsi tryskáč pro koronavirus.

Stomatologové, na které se vedle nemocnic trochu zapomíná, mají pořád málo kvalitních respirátorů. A výslovně se obávají ošetřovat pacienty, o nichž se ví, že jsou infekční. Jenomže když se v zubu udělá zánět, musí ven, to nepočká.



Rodí se proto síť specializovaných zubních pracovišť, kde se postarají o bolení zubů u lidí, kteří mají Covid-19. „Snažíme se vytvořit síť ordinací, například v každém kraji, a vzniknou tak místa, kam by se případní nakažení mohli posílat z jiných ordinací, pokud by se na to někteří stomatologové necítili,“ řekl pro Lidovky.cz Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory (ČSK).

Tím se zubařům trochu uleví, protože mají strach. Vědí, že patří k rizikové skupině.



„Hrozba nákazy ve stomatologických ordinacích je vysoká. Potřebujeme vědět, co přesně máme dělat. Máme strach a to, co by se mohlo odložit, ať se zkrátka odloží a ať nás nenutí vystavovat se riziku,“ řekla webu Lidovky.cz zubařka z Prahy, která si nepřála uvést jméno.

Ona i řada jejích kolegů stále upozorňují na nedostatek adekvátních ochranných pomůcek a pořádných oficiálních doporučení. Chtějí vědět, jak minimalizovat riziko, že se nakazí přímo v ordinaci, jako se to stalo stomatologovi z Uničova. Ten nyní leží ve vážném stavu v nemocnici.

Aerosol, jímž se šíří viry, vzniká kombinací vodního chlazení zubní vrtačky se slinami pacienta. Částice se rozptylují v prostoru a člověk, který je nakažený koronavirem, se tak stává nebezpečnou rozbuškou. „Kdyby mi přišel do ordinace pacient, který je nakažený koronavirem, měla bych strach ho ošetřit. Nechtělo by se mi do toho,“ řekla zubařka pro Lidovky.cz s tím, že síť „odlehčovacích“ zubních pracovišť uvítá.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje zubním lékařům používat respirátory FFP3, které se momentálně svízelně shánějí a jichž je tu pořád méně, než by bylo třeba. ČSK radí spolu s nimi nasadit také speciální ochranné kombinézy a jednorázové pláště.

„U nás máme dva balíčky rukavic z předchozích zásob, osm ústenek. Od komory, která nás naštěstí zásobuje, jsme dostali devět kusů respirátorů FFP2 a teď o víkendu dva respirátory FFP2,“ uvedla pražská zubařka. Sestřičkám by podle metodiky měla stačit ústenka, jenomže ta je neochrání, pacient má dýchadla odkrytá.

Zatím zubaře zásobovaly pomůckami kraje, ale podle Šmuclera v nejbližších dnech převezme zásobovací otěže ministerstvo zdravotnictví. „Budeme dostávat 90 tisíc respirátorů týdně plus ještě si další koupíme. V zásadě bychom měli stomatologii udržet v chodu,“ sdělil pro Lidovky.cz.

Třebaže respirátorů nejvyšší třídy se nedostává, ČSK doporučuje, aby stomatologové i tak pokračovali v práci. Někteří ale stejně raději zavírají, zejména ti starší. „Nejsem zrovna nejmladší, zůstal jsem na doporučení rodiny doma a syn převzal mou ordinaci, jinak bych ji musel uzavřít,“ řekl serveru Lidovky.cz pětašedesátiletý stomatolog z Prahy, který chtěl zůstat anonymní.



Šmucler podle svých slov obavám stomatologů rozumí, nicméně nebezpečí jim hrozí každý den nejen ze strany koronaviru. „Zubní lékaři musejí při každém zákroku jednat s pacientem tak, jako kdyby měl třeba AIDS či jinou nemoc,“ upozornil prezident komory.

Celoplošné uzavření ordinací proto odmítá. „Nevidím realisticky, že by ministerstvo zdravotnictví v tuto chvíli vydalo zákaz práce stomatologů,“ řekl. Někteří jeho kolegové takový nápad nadnesli, ale podle Šmuclera by to mělo katastrofální následky nejenom pro lidi s bolavými zuby, ale i pro stomatology samotné. Odhadl, že polovina ordinací už by kvůli výpadku v příjmech nemusela nikdy otevřít.