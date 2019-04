Astma je zvladatelná nemoc, již musíme brát vážně, říká odborník

Pokud astmatička v těhotenství vysadí léky, může vážně ohrozit nejen sebe, ale i své dítě, říká profesor Petr Pohunek z Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ředitel České iniciativy pro astma.

LN Jak jsme na tom v léčbě astmatu ve srovnání s ostatními evropskými státy?

Patříme v tomto směru k nejlepším státům v Evropě. O astmatiky u nás pečují zkušení alergologové a pneumologové, kteří mají k dispozici nejmodernější léky. Skvělá je i dostupnost funkčního vyšetření, při němž lékař pomocí spirometru zjišťuje, jak pacientovi fungují plíce. A to v současnosti není ani zdaleka všude samozřejmostí. V Británii i některých dalších zemích západní Evropy astmatiky dominantně léčí praktičtí lékaři, kteří přece jenom nemají takové odborné znalosti jako specialisté. Spirometrie je leckde rutinně nedostupná a pacienty zde vyšetřují pouze poslechem.

LN Co vám v současnosti dělá největší starost?

Trápí nás zejména to, že asi polovina pacientů nedodržuje stanovenou preventivní léčbu. Díky moderní medicíně by dnes většina pacientů měla mít astma pod kontrolou. Platí to ovšem jen v případě, kdy astmatik správně bere předepsané léky. Jinak astma zůstává vážnou nemocí. Zdaleka to ovšem není jen náš problém. Proto také na konci loňského roku vznikla celosvětová kampaň Astma Zero, která vyjadřuje nulovou toleranci k astmatickým záchvatům. Upozorňuje na možnosti prevence s důrazem na dlouhodobou a pravidelnou léčbu. Právě díky ní je totiž možné těmto záchvatům předcházet.

LN K celosvětové kampani se připojila i Česká iniciativa pro astma. Jaké akce v praxi připravujete?

Otevřeli jsme webové stránky, kde lidé najdou nejen základní informace o astmatu, ale třeba i rozhovory se známými osobnostmi, které tímto onemocněním trpí. Připravujeme celoroční aktivity i různé akce ke květnovému Světovému dni astmatu. Budeme například organizovat veřejné měření spirometrie, kdy si mohou lidé ověřit funkci svých plic. Především jim ale chceme připomenout, že astma už je dnes zvladatelná nemoc, je ovšem potřeba brát ji vážně. Rádi bychom také vyvrátili některé mýty, které o této nemoci stále panují.

LN Které například to jsou?

Hodně mýtů panuje kolem inhalačních kortikoidů, které naši pacienti užívají k potlačení zánětu v průduškách. Neopodstatněné obavy z nich stále má nejen běžná, ale dokonce i odborná veřejnost. Zrovna nedávno jeden lékař v populárním týdeníku prohlásil, že tyto léky mohou v těhotenství zvyšovat riziko vrozených vad u dětí. Toto tvrzení bylo ale opakovaně vyvráceno. Jejich užívání ženám leckdy rozmlouvají také gynekologové či praktičtí lékaři. Jestliže ale žena tyto léky v těhotenství vysadí, riskuje astmatický záchvat. A ten je nebezpečný nejen pro ni, ale i pro dítě, které má při takovém záchvatu nedostatek kyslíku v krvi. Zaznamenali jsme těžké stavy zhoršení, a dokonce i úmrtí, pokud matky v těhotenství přestaly inhalační kortikoidy brát.

LN Obavy z kortikoidů jsou tedy podle vás zbytečné?

Existuje řada studií, které naprosto jednoznačně prokázaly, že kortikoidy v inhalační podobě jsou vysoce bezpečné. V malých dávkách, v jakých je pacientům obvykle předepisujeme, jen doplňují hormony, které si naše tělo samo vyrábí. Kromě vědeckých důkazů jsou pro mne nejlepším důkazem bezpečnosti moji dnes už dospělí pacienti, které léčím těmito léky už od dětství – a žádné nežádoucí účinky nemají.

LN Narazil jste někdy na pacienty, kteří dali přednost alternativní léčbě před léčbou klasickou?’

Občas se s nimi opravdu setkávám. Některé alternativní metody určitě mohou být vhodným doplňkem léčby – ať už to je jóga, dechová cvičení, nebo třeba hra na flétnu. Mnohdy mohou opravdu pomoci, ale nikdy ne tolik jako pravidelná léčba protizánětlivými léky. Přesto různým alternativám někteří lidé věří víc než moderní medicíně. Setkal jsem se například s maminkou, která astmatický záchvat „léčila míčkováním“. Své dítě masírovala molitanovým míčkem leckdy i několik hodin, než nakonec záchvat odezněl. Riskovala přitom, že malý pacient skončí na jednotce intenzivní péče. Pokud by mu dala fouknout lék, přešlo by ho to za dvacet minut.

LN Patříte k zakladatelům České iniciativy pro astma, která vznikla před třiadvaceti lety. Co se vám za tu dobu obzvlášť povedlo?

Největší radost mám asi z toho, že se nám podařilo dostat moderní preventivní léčbu astmatu do povědomí odborné veřejnosti. Proškolili jsme velký počet praktiků i praktických dětských lékařů a společně jsme vytvořili spolehlivou ambulantní síť, která pomáhá v záchytu onemocnění i v dlouhodobé péči o něj. Díky tomu klesl počet hospitalizací a daří se nemoc účinněji zvládat i v terénu. Už deset let jezdíme také do škol a školíme učitele, aby nemoci rozuměli a dokázali pomoci dítěti, které má astmatický záchvat. A případně si i povšimli toho, že má žák třeba při tělocviku zhoršenou toleranci zátěže.

LN Jak závažné je astma ve srovnání s ostatními chronickými nemocemi?

Ve srovnání s cukrovkou, revmatickými chorobami, střevními záněty nebo roztroušenou sklerózou je astma určitě nejlépe zvladatelné. Pokud má člověk tuto nemoc potvrzenou, je pouze třeba, aby ji přijal a začlenil do svého každodenního života. Obvykle postačí, aby si dvakrát denně dýchl lék – tak jako si dvakrát denně čistí zuby.