Po stopách slavného ležáku v Plzni. Co nabízí k vidění metropole piva?

Právě tady totiž začal příběh světlého piva vařeného metodou spodního kvašení, celosvětově označovaného jako pils, pilsner či pilsener.



Než si plzeňští měšťané postavili nový pivovar a z Bavorska pozvali sládka Josefa Grolla, který pro ně v říjnu 1842 legendární ležák uvařil, vařilo se v Plzni pivo postaru. Jenže prý bylo stále horší a horší, až se nakonec v únoru 1838 nedalo vůbec pít. Na náměstí před radnicí tehdy bylo s ostudou vylito třicet šest sudů – a prý to nikomu nebylo ani trochu líto. Dovedete si jistě představit, jaké pozdvižení by podobná akce vyvolala v dnešní době a kolik dobrovolníků by louže piva přilákala...