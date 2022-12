Kalendář školních prázdnin, přijímaček a maturit v roce 2023. Deváťáci se příští rok zapotí

Ke konci letošního roku prošla sněmovnou v prvním čtení novela zákona o pedagogických pracovnících, která chce zakotvit navýšení učitelských platů na 130 procent průměrné měsíční mzdy v ČR. Novela zavádí i pozici provázejícího učitele pro zvýšení kvality pedagogických praxí a systém takzvaných uvádějících učitelů, kteří by po dobu dvou let podporovali své začínající kolegy.

Předloha by dále měla umožnit ředitelům škol dočasně zaměstnat jako učitele vysokoškoláky bez pedagogického vzdělání. Učit by mohli na druhých stupních základních škol a na středních školách s tím, že do tří let si musí pedagogickou kvalifikaci doplnit. Předpokládaná účinnost těchto změn je od 1. září 2023, u platů pak od začátku roku 2024.