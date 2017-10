Škubánky na slano. Zkuste je s červeným zelím

Zelí je považováno za vitaminovou bombu. Vyzkoušejte ho v receptu blogerky Lindy Müllerové, která vydala veganskou kuchařku A co teda jíš? Bramborové škubánky se zelím si zamilujete.

Škubánky se zelím

Na škubánky:



500 g brambor typu C



150 g hrubé mouky



sůl



řepkový olej na opékání



Na dušené zelí:

1 kg červeného zelí



2 červené cibule



1 kyselé jablíčko



hrst rozinek



2 lžíce drceného kmínu



2 lžíce moučkového cukru



2 lžíce octa



sůl a pepř



řepkový olej na restování



Navíc:

1 balení uzeného tofu



2 červené cibule



řepkový olej na smažení



Brambory oloupeme, nakrájíme na kousky a dáme vařit do osolené vody (mělo by jí být akorát tolik, aby byly brambory ponořené). Jakmile jsou uvařené do poloměkka (trvá to cca 10 minut), odstavíme hrnec z plotny a polovinu vody slijeme. Brambory zasypeme moukou a obráceným koncem vařečky do nich uděláme několik šťouchů tak, aby byla vidět voda na dně. Zakryjeme pokličkou, vrátíme na plotnu a necháme 20 minut propařit na nejnižší teplotu.

Propařené brambory rozšťoucháme a prohněteme vařečkou. Jakmile směs získá správnou konzistenci (odlepuje se od stran hrnce), vytvarujeme z ní pomocí dvou lžic jednotlivé škubánky. Až trochu vychladnou a ztuhnou, opečeme je na oleji dozlatova.

Zelí rozkrájíme na čtvrtky, vyřízneme z nich košťál a zbytek nakrájíme na jemné proužky. Jablíčko pokrájíme na kostičky a větší rozinky nasekáme.



Ve velkém hrnci necháme na oleji zesklovatět cibulku a přidáme k ní zbytek ingrediencí, tedy zelí (překvapivě), jablko, rozinky a všechna ostatní dochucovadla. Podlijeme půlkou hrnku vody, teplotu stáhneme na minimum a necháme dusit pod pokličkou přibližně 50 minut doměkka. Nakonec doladíme sladkost či kyselost dle osobních preferencí.



Tofu a cibulku nakrájíme na mini kostičky a osmahneme na dostatečném množství oleje dokřupava.



Škubánky nakonec servírujeme na červeném zelí, posypané křupavým tofu s cibulkou a dozdobené snítkou čerstvého rozmarýnu. Nedělní oběd jak vyšitý!