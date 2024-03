Budějovice potřetí porazily Třinec, sérii rozsekne až sedmý duel. Litvínov jde dál

České Budějovice vs. Třinec 3:0 (stav série 3:3)

Motor po dvou výhrách nad Třincem nabral sebevědomí a mistrovi dal hned v úvodu zápasu jasně najevo, že se v sérii hodlá bít až do sedmého duelu. Prvním střelcem zápasu se stal už po 27 sekundách zkušený Milan Gulaš, který k radosti domácích fanoušků prostřelil brankáře a dostal České Budějovice do vedení.

Zatímco domácí Dominik Hrachovina zastavil všechny střelecké pokusy Ocelářů, jeho protějšek Ondřej Kacetl ve svém prvním letošním startu v play off brzy inkasoval podruhé. Postaral se o to zejména vlastní obránce Adam Smith, jenž sáhl Jáchymu Kondelíkovi do šance tak nešťastně, že sám poslal puk nad rameno gólmana.

Rychlý a nakonec vítězný gól Milana Gulaše:

Druhá dvacetiminutovka patřila oběma brankářům, kteří vytáhli několik velmi dobrých zákroků a výrazně přispěli k tomu, že skóre zůstalo neměnné. O něco více práce měl domácí Hrachovina, jenž si hned v úvodu třetiny poradil s únikem útočníka Patrika Hrehorčáka.

Třinečtí celkově přidali směrem dopředu a během prostřední části domácí hokejisty několikrát zatlačili. K dispozici dostali také dvě přesilové hry, svou převahu však promítli pouze do střeleckých statistik, nikoli těch gólových. Defenziva Jihočechů zůstávala pevná.

Hostům se rozhodně nedala upřít snaha, s postupujícím časem se ale stále obtížněji dostávali přes organizovaného soupeře do šancí. Českobudějovičtí se ve třetí třetině nenechávali příliš zatlačit před svou branku, a když už se Oceláři dostali ke střele, tak puk skončil ve výstroji spolehlivého Hrachoviny.

V závěru to Třinec ještě zkusil při hře bez gólmana, ještě před započetím nějakého většího a souvislého náporu však Jakub Valský z velké dálky trefil prázdnou branku a třetím gólem stvrdil vítězství Českých Budějovic.

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Podařil se nám vstup do zápasu, dali jsme hned gól. Myslím, že první třetina v našem podání byla velice dobrá. Ve druhé třetině byl soupeř agresivnější, zatlačil nás, ale do třetí třetiny jsme do toho vstoupili zase dobře. Cítím z týmu obrovskou sílu, až neuvěřitelnou. Člověku z toho jde mráz po zádech, jak je tým neskutečně soudržný a zápas od zápasu ještě soudržnější. V Třinci se může stát cokoliv; pro silného soupeře tam bude hrát výhoda domácího prostředí, ale uděláme maximum, abychom se sem vrátili a načali další sérii.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Bez vstřelené branky je to trošku problém. Potřebujeme – jak jsem tady říkal už minule – abychom hráli nejen šedesát minut, ale celý zápas a všichni. Teď už s výhledem na další, sedmý zápas série. Ondřej Kacetl podal dobrý výkon, měl tam spoustu dobrých zákroků. U toho prvního gólu si myslím, že jsme si hlavně špatně rozebrali střední pásmo. Martin Růžička nedohrál kvůli zranění.“

Litvínov vs. Kometa 4:1 (konečný stav série 4:2)

Hokejistům Litvínova první třetina šestého duelu vyšla na výbornou. Domácí byli po většinu času hladovějším týmem, soupeře přestříleli a ze své aktivity dokázali gólově těžit. V šesté minutě rozradostnil domácí tribuny Petr Koblasa, jenž zůstal volný mezi kruhy a usměrnil mezi betony brankáře rychlou přihrávku Ondřeje Kašeho z rohu.

Ještě veseleji bylo na severu Čech zhruba o tři a půl minuty později, když Matúš Sukeľ poslal do odkryté sítě vyražený puk. Kus práce na této trefě odvedl Nicolas Hlava, který při rychlém výpadu ze strany dokázal povytáhnout z branky gólmana Dominika Furcha. Po dvou brankách přibylo na ledě také emocí, domácí se však nenechávali rozhodit.

Ještě před přestávkou byli hosté blízko snížení, ráda Daniela Gazdy z vrcholu kruhu však skončila jen na brankové konstrukci. Poprvé se tak hosté radovali až ve 26. minutě, kdy domácí obránci smolně srazili do branky přihrávku, kterou vyslal Steve Moses.

Reakce Litvínova? Okamžitá a zejména gólová. Hned o dvacet čtyři sekund později si domácí vzali dvougólové vedení zpět – Ondřej Kaše v útočném pásmu předložil puk Koblasovi, jenž mocně napřáhl a tvrdou ranou pod horní tyč zaznamenal svou druhou trefu v zápase.

Třetí gól litvínovského Petra Koblasy:

Důležitou pasáží zápasu byla druhá polovina prostřední části, ve které si oba celky po sobě zahrály čtyřminutovou přesilovku. Avšak zatímco Brňané tu svou nevyužili, domácí o několik minut později sehráli povedenou kombinaci a zvýšili na 4:1. Koncovým hráčem akce se stal Koblasa, jenž po křižné nahrávce poslal puk do sítě a završil hattrick.

Domácí se dostali do pohody, měli zápas pod kontrolou, a byť hráči Komety ve třetí třetině ještě několikrát zahrozili, k žádnému většímu dramatu už na severu Čech nedošlo.