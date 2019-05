Transgenderová vzpěračka pokořila za den 4 světové rekordy, všechny jí vzali. Byla jste tehdy mužem, zní důvod

Virginia / Praha Transgenderové vzpěračce Mary Gregoryové byly odebrány její světové rekordy, kterých dosáhla na květnových závodech. Federace RAW, která se zabývá silovým trojbojem, se hájí tím, že americká sportovkyně proměnu na ženu teprve podstupovala, podle jejich mínění tak byla stále mužem.

Gregoryová vyvolala v květnu velkou kontroverzi, neboť se na svém instagramovém účtu chlubila vítězstvím v devíti soutěžích z devíti možných. „No jaký byl tohle den! Devět z devíti! Světový rekord ve dřepu, otevřený světový rekord na lavici, světový rekord v mrtvém tahu a světový celkový rekord Masters. Stále to v sobě zpracovávám, bude to chvíli trvat,“ napsala.

Nyní se jí ale federace RAW rozhodla odebrat všechny dosažené rekordy, stejně tak i vítězství v jednotlivých disciplínách. A to výrokem, který by pro transgenderové sportovce mohl mít dalekosáhlé následky.

Gregoryové odebrali činovníci světové rekordy. Vzpěračka Mary Gregoryová.

K celé věci se vyjádřil sám prezident RAW Paul Bossi, který řekl serveru Mail Online, že Gregoryová nemohla být v době, kdy získala rekordy, považována za ženu. „Bylo zjištěno, že ženská atletka, o níž mluvíme, byla v té době teprve v procesu proměny z muže na ženu,“ uvedl Bossi.

Vzpěračka Mary Gregoryová.

„Naše pravidla a důvody, kterými oddělujeme pohlaví, spočívají spíše ve fyziologické klasifikaci než na identifikaci konkrétního jedince,“ podotkl Bossi. „Na základě všech informací, které byly naší federaci předloženy, jsme byli nuceni konstatovat, že její správná fyziologická klasifikace je mužská.“

Dopingový test určil vzpěraččin osud

Gregoryová tvrdí, že rozhodnutí padlo až poté, co byl jeden z úředníků federace přítomen na dopingové kontrole, při níž poskytovala vzorek moči. „Dělala jsem to, co bylo třeba, a někdo mě zjevně pozoroval, jak sedím na záchodě,“ svěřila se vzpěračka webu Outsports.

„Takže podle mého to tvrzení o tom, že nejsem žena, pochází odtud, neboť ta daná osoba přiběhla na federaci s řečmi typu ‚Hej! Ta holka má ve skutečnosti penis!‘“ myslí si Gregoryová.

Té bylo před osudnou kontrolou dovoleno soutěžit na základě jedenáctiměsíčního užívání hormonálních blokátorů, regulujících hladinu testosteronu v těle.

Nové rozhodnutí federace RAW nejspíše souvisí s výrokem Americké powerliftingové organizace, která minulý týden rozhodla v neprospěch transgenderových osob. Nově tak v jejích soutěžích nesmí transgenderové osoby nastupovat v kategoriích, které odpovídají jejich nové identitě.

„Muži mají přirozeně mohutnější kostní strukturu, jejich vyšší hustotu, silnější pojivovou tkáň a vyšší hustotu svalové hmoty, než mají ženy,“ napsala organizace v odůvodnění. „Tyto rysy, dokonce ani při snížené hladině testosteronu, nezmizí. Změněný muž v ženu sice může být slabší a může mít méně svalů než kdysi, jenže biologické procesy, které začaly při narození, zkrátka nezmizí,“ stojí ve stanovisku.

S novým stanoviskem se ztotožňuje i bývalá britská plavkyně Sharron Daviesová, stříbrná z olympijských her 1980 v Moskvě, která si na Twitteru nebrala servítky. „Jedná se o trans-ženu, mužské tělo s mužskou fyziologií, která je světovou rekordmankou. Ženy s ženským tělem se s ní zkrátka rovnat nemohou. Je to nesmyslné a nefér,“ myslí si Daviesová.