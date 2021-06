Britský ministr zdravotnictví rezignoval. Líbal poradkyni, čímž porušil protiepidemická pravidla

Bulvární list The Sun tento týden zveřejnil snímek z bezpečnostní kamery z Hanckokovy kanceláře, na níž ministr líbá a tiskne k sobě svoji poradkyni Ginu Coladangelovou. Záběr pochází z května, z období před uvolněním pravidel ohledně dodržování bezpečného odstupu pro lidi, kteří spolu nežijí ve stejné domácnosti.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock, kterého bulvární deník přistihl, jak líbá a objímá svoji blízkou spolupracovnici, se v pátek omluvil za nedodržení pravidla bezpečného odstupu. Informovala o tom agentura Reuters.

„Přijímám, že jsem porušil pravidlo ohledně dodržování odstupu, zklamal jsem lidi a moc mě to mrzí,“ uvedl v pátek Hancock. Uvedl také, že by ocenil, kdyby v této osobní záležitosti bylo respektováno jeho soukromí. Hancock se s Coladangelovou zná od dob studií na univerzitě a svou poradkyní ji jmenoval loni na podzim. Poté, co vyšlo najevo, že spolu mají milenecký vztah, se ocitl pod tlakem opozice, aby rezignoval. Labouristé a liberální demokraté mu vytýkali střet zájmů i porušení protikoronavirových pravidel.

"Those of us who make these rules have got to stick by them, and that's why I've got to resign"



In a video, posted on his Twitter account, the Health Secretary Matt Hancock says he has "been to see the prime minister to resign"https://t.co/4Q7bIQGShc pic.twitter.com/Gys3iwmoiU