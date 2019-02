Do Polska kvůli závadnému masu míří inspektoři EU, Česko začne kontrolovat kamiony s potravinami

Praha/Varšava Inspektoři Evropské unie v pondělí zahájili týdenní návštěvu Polska, kde budou vyšetřovat podrobnosti skandálu kolem porážení nemocných krav a prodeje jejich masa. Čeští veterináři s policií a celníky začnou od úterý intenzivně kontrolovat kamiony s potravinami na hlavních silničních tazích v krajích sousedících s Polskem. Odebrané vzorky prověří na to, zda nebyla zvířata léčena antibiotiky, zda maso vypadá v pořádku a také na výskyt salmonely.

Kontroly proběhnou v Královéhradeckém, Pardubickém, Libereckém a Moravskoslezském kraji. Olomouckého kraje se kontroly týkat nebudou. V pondělí to sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Na kontrolách se podle něj v pondělí shodli ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD), policejní prezident Jan Švejdar a ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. O možnosti kontrol v pondělí mluvil i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Dnes ráno jsme se s panem ministrem (Tomanem) dohodli, že ve spolupráci s policií připravíme zvýšené kontroly na hranicích polských kamionů tak, aby policie ve spolupráci s veterináři mohla provádět kontroly přímo na hraničních přechodech. To je ještě zintenzivnění zásahu státu,“ řekl Hamáček.

Toman v podnělí po jednání s polskou velvyslankyní Barbarou Ćwiorovou dodal, že ČR stále zvažuje zákaz dovozu hovězího masa z Polska. Podle něj jde v případě dodávek hovězího masa z problémových jatek o opakované selhání polské strany. Zpoždění informací o problémech podle ministra podkopává důvěru ve veškerou polskou potravinářskou produkci.



Polsko je v posledních dnech terčem zájmu kvůli porážkám nemocných krav a obchodování s jejich masem. Hlavní veterinář Pawel Niemczuk ve čtvrtek prohlásil, že Polsko vyvezlo 2700 kilogramů podezřelého hovězího do deseti zemí EU, do ČR se podle něj maso nedostalo. Ministr Toman v pátek uvedl, že se do Česka dostalo zhruba 300 kilogramů hovězího z těchto jatek. Maso skončilo v Praze, Varnsdorfu, Novém Bydžově a Kostelci nad Labem. O víkendu pak čeští veterináři informovali, že polovina z dodávky se již vrátila zpátky do Polska, nebo byla zadržena ve skladu obchodníka.

Podle Evropské komise jsou skandálem podle dosavadních poznatků vedle Polska, Česka nebo Slovenska zasaženy také Německo, Francie, Španělsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Švédsko a Portugalsko.



Toman v pátek prohlásil, že nevěří polskému systému veterinární kontroly, protože se informace z něj postupně měnily. Občany vyzval, aby se polskému hovězímu vyhýbali a dali přednost české produkci. Česko podle něho případně zavede mimořádná veterinární opatření, kterými by se omezil obchod, aby se polské hovězí maso do ČR nedostávalo, až po konzultaci s Evropskou komisí. Při případném zákazu by podle Tomana bylo třeba postupovat s ostatními evropskými státy jednotně, aby se problematické maso z Polska nedostalo do ČR přes jiné unijní země.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa se odřezávaly a vyhazovaly. Jatka už byla uzavřena. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU, napsala agentura DPA. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují.

Inspektoři EU zahájili vyšetřování v Polsku

Inspektoři Evropské unie v pondělí zahájili týdenní návštěvu Polska, kde vyšetřují podrobnosti skandálu kolem porážení nemocných krav a prodeje jejich masa. Polský ministr zemědělství ovšem existenci nemocných krav v Polsku popírá, uvádí agentura AP.

Na Polsko, které patří k předním vývozcům hovězího, se v posledních dnech soustřeďuje zájem kvůli porážkám nemocných krav a obchodování s jejich masem. O této praxi informovala koncem ledna polská televize a Evropská komise ohlásila inspekční návštěvu Polska minulý pátek. Polské zemědělské a veterinární úřady v pondělí ale prohlásily, že kontroly neodhalily žádné známky nemoci či nebezpečí pro konzumenty v devíti a půl tunách masa, které podle nich bylo staženo z oběhu pouze z preventivních důvodů.

„Žádné nemocné krávy nebyly,“ tvrdil i polský ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski, podle kterého došlo pouze k formálním chybám.



Polské ministerstvo zemědělství nejprve výskyt a prodej podezřelého masa označilo za „nahodilý incident“, který ovšem poškozuje pověst polských potravin. Minulý čtvrtek hlavní polský veterinář Pawel Niemczuk přiznal, že Polsko vyvezlo 2700 kilogramů problémového hovězího do deseti zemí EU. Podle poznatků Evropské komise je však skandálem zasaženo celkem čtrnáct unijních zemí: vedlo Polska také Česko, Slovensko, Německo, Francie, Španělsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Švédsko a Portugalsko.

Jatka, na kterých k nezákonným porážkám nemocných krav bez dohledu veterináře docházelo, polská veterinární inspekce minulý týden zbavila licence. Odhalení pochybných postupů ale vrhá špatné světlo na celý proces potravinových kontrol v Polsku. Ceny polského hovězího v důsledku skandálu začaly prudce klesat.

Problémy kolem polských potravin se v minulosti objevily několikrát. V roce 2012 šlo o skandál s prodejem technické soli označené za jedlou výrobcům uzenin, zpracovatelům ryb či pekárnám. Veterináři v minulosti opakovaně našli salmonely v kuřecím, krůtím i vepřovém mase, ale také vejcích dovezených z Polska. Během roku 2017 se několikrát objevily problémy s polskými jablky a některými druhy zeleniny s nadlimitním množstvím pesticidů a vypukl také skandál s jedem fipronilem ve vejcích.