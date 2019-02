Maso z podezřelých jatek v Polsku se ve Varnsdorfu dostalo do oběhu, firma celou dodávku prodala

Varnsdorf (Děčínsko) Do firmy ve Varnsdorfu na Děčínsku bylo dodáno 20,44 kilogramu masa z dobytka poraženého v Polsku na podezřelých jatkách. Maso už firma prodala, veterináři teď kontrolují, zda je v závodu vše v pořádku. V pondělí to řekl ředitel krajské veterinární správy Petr Pilous. Česká republika stále zvažuje zákaz dovozu hovězího masa z Polska.

Maso dorazilo do podniku ve Varnsdorfu v rozmezí od čtvrtka 24. ledna do soboty 2. února. „Všechno firma vyprodala. Nyní provádíme kontrolu, zda je vše v pořádku,“ uvedl Pilous. Informaci, z jakého polského závodu zásilka přišla, se veterináři dozvěděli od kolegů z Polska. Inspektoři teď zjišťují, zda podnik splňuje všechna hygienická pravidla. Na případ upozornil server Seznam Zprávy.



Veterinární správa podle Pilouse pečlivě sleduje všechny dodávky hovězího a vepřového masa z Polska i odjinud. „Děláme prohloubenou kontrolu, odebíráme vzorky na laboratorní vyšetření na salmonelu a na rezidua inhibičních látek, což jsou třeba antibiotika,“ uvedl Pilous. Důvodem kontrol je podle něj obava, aby se nedostalo do potravního řetězce to, co nemá.



Inspektoři nejprve na místě zjišťují případné změny barvy, zápachu či konzistence masa. Pokud mají podezření, posoudí věc ještě komise a odebere se vzorek k vyšetření. Výsledky na přítomnost například salmonely mají veterináři k dispozici do tří až čtyř dní.

Podniky, které dovážejí maso, mají povinnost 24 hodin před jeho příchodem oznámit věc veterinární správě. „Měli bychom tedy zachytit vše podezřelé,“ uvedl Pilous.

Polsko je v posledních dnech v ohnisku zájmu kvůli porážkám nemocných krav a obchodování s jejich masem.