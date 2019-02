Kontaminované maso z Polska? Tepelná úprava nic neřeší, varuje potravinářská inspekce

Praha Problematické maso z Polska se dostalo i do Česka. Zhruba tři sta kilogramů z polských jatek podle ředitele Státní veterinární správy (SVS) Zbyňka Semeráda sice nemusí být závadné, ale i přesto je třeba se mít na pozoru. Pro Lidovky.cz to uvedl tiskový mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.

Maso se momentálně může nacházet na pultech obchodů i v restauracích. Na co si mají spotřebitelé dávat pozor?

V podstatě jak říkal pan ministr Toman na tiskovém brífinku v sobotu, je tady celá řada kauz s polskými potravinami v poslední době a závažnost těch kauz, způsob, jakým bylo porušeno potravinářské právo nasvědčuje tomu, že v Polsku nemusí být ty kontroly úplně v pořádku. To znamená, že spotřebitelé v tento daný okamžik mají důvod se obávat zvláště pokud jde o to hovězí maso. Nelze garantovat, že maso bylo zkontrolováno tak, aby bylo pro spotřebitele zcela neškodné.

Musím tedy spotřebitele varovat, aby byli obezřetní co se týče hovězího masa původem z Polska. Je třeba zdůraznit, že původ masa by měl být vždy deklarovaný, mělo by být uvedeno, z jakých jatek maso pochází a tak dále, takže se spotřebitel může podle toho adekvátně zachovat. Poslední kauza s potravinami z Polska byla jablka, na nichž se objevily zakázané pesticidy, kterých byly řádově tuny.

Lidovky.cz: Standardy v potravinářství v Polsku očividně nejsou na některých místech nastaveny správně. Co to znamená pro jiné druhy masa jako například drůbež či vepřové?

Může se to stát a už se to i stalo, máme tady případy salmonely na drůbežím mase. Falšování údajů na obalech, kdy balení obsahovalo méně masa než kolik udával obal, takže ano, je tady na základě zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) nebo i polských médií, tak ano, je tady řada významných indícií, že dozor nad jakostí a bezpečností potravin je problematický. Neříkáme to jen my, říkal to i pan ministr v sobotu. Všichni si určitě pamatují kauzu s polskou solí, kdy vyšlo najevo, že dozor nad vypouštěním potravin do oběhu nejednal správně.

Lidovky.cz: Jakým způsobem koordinuje SZPI svou činnost s polskými úřady?

V EU funguje takzvaný systém rychlého varování, mají povinnost neprodleně po zjištění, že se na tom kterém trhu objevily závadné potraviny a že je pravděpodobné, že takové potraviny byly exportovány, vložit do tohoto systému varování. Díky tomu pak může ten daný členský stát přijmout bezpečnostní opatření. První informace z Polska ale přišla až po několika dnech, proto se včera konal brífink pana ministra zemědělství Miroslava Tomana a ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda, která má kontrolu nad dovozem masa do České republiky. SZPI se tato věc týká až při uvádění do oběhu v maloobchodních sítích.

My vycházíme ze systému posouzení rizika, máme několik zdrojů, včetně médií, pokud jsou tyto zdroje relevantní, takže po tom, co vešla ve známost tato informace, tak SZPI výrazně zvýšila intenzitu kontrol toho masa v tržní síti. Od 28. ledna jsme provedli zhruba tisíc kontrol, což je asi o 50 procent víc než normálně. Úzce spolupracujeme i s kolegy z SVS, pokud ale jde o spolupráci s polskými orgány, tak tam jde o jisté standardizované mechanismy



Pokud už lidé doma maso, na kterém je uveden polský úvod, mají, jak s ním naložit?

Vzhledem k tomu, kolik je indícií o deficitech na straně polských dozorových orgánů, je na uvážení každého spotřebitele, jestli hodlá podstupovat riziko kontaminace biologické či chemické z toho masa. Nejmenší pravděpodobnost výskytu podezřelých potravin je u takových, které jsou vyráběny v tuzemsku. Větší pravděpodobnost je u potravin ze zemí EU a největší u zemí třetího světa.

Lidovky.cz: Jakým způsobem ovlivňuje závadnost masa jeho následná tepelná úprava?

Zde jde o to, k jakému pochybení došlo. Tepelná úprava samozřejmě snižuje riziko bakteriálních kontaminací, chemickou kontaminaci to neřeší vůbec. Vzhledem k tomu, co jsme viděli v reportáži polské televize je těžké říct, jakým dalším možným třeba i chemickým rizikům bylo maso vystaveno, v této chvíli si myslím, že to nedokáže nikdo s určitostí říct.

Lidovky.cz: Jak by měli postupovat ti, kteří hovězí maso pocházející z Polska v několika předchozích dnech snědli?

To je spíš otázka na nějakou lékařskou autoritu, určitě by měli být ostražití vůči určitým symptomům, pokud budou mít akutní stavy, tak určitě vyhledat lékaře. To stejně platí i pro rizika vyplývající z konzumace masa, které se zpracovávalo těch jatkách, kde se porážely nemocné krávy. Někdy se mohou některé symptomy objevit i později, takže určitě neváhat a vyhledat lékaře.