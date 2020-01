Francie znovu vysílá svou letadlovou loď do východního Středomoří, zapojí se do boje proti IS

Paříž Francie do konce měsíce vyšle do východního Středomoří svou letadlovou loď Charles de Gaulle, která odtud bude několik týdnů podporovat mezinárodní koalici bojující proti teroristické síti Islámský stát (IS).

Při novoročním projevu před vojáky na letecké základně nedaleko Orléans to ve čtvrtek oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Do bojů proti IS bude francouzská letadlová loď nasazena už poněkolikáté.

Šéf Elysejského paláce neuvedl, kdy přesně se obří plavidlo a jeho bojová skupina opět zapojí do příslušné francouzské operace nazvané Chammal. „Letecko-námořní skupina bude operaci Chammal podporovat od ledna do dubna, načež zamíří do Atlantiku a do Severního moře,“ citovala Macrona agentura AFP.



Oznámení přichází v čase zvýšeného napětí mezi Íránem a Spojenými státy, přičemž Paříž se podle agentury Reuters v tomto kontextu obává oslabení úsilí namířeného proti IS. Podle Macrona bude loď Charles de Gaulle tvořit jádro společných operací několika evropských zemí. Při nejbližší misi ji prý budou provázet plavidla Německa, Španělska či Nizozemska.

Francouzské plavidlo na jaderný pohon je dlouhé více než 260 metrů a do jeho výzbroje patří desítky bojových letadel a vrtulníků. V současnosti je jedinou letadlovou lodí francouzské armády.

Mezinárodní úsilí namířené proti IS podporovalo z východního Středomoří i na podzim roku 2016, na začátku roku 2015 bylo zase ze stejného důvodu vysláno do Perského zálivu. Francouzské stíhačky z jeho paluby startovaly k náletům proti islamistům v Sýrii a Iráku.

IS od té doby ztratil pozice v obou těchto zemích a také svého dlouholetého vůdce abú Bakra Bagdádího, podle Macrona ale hrozba této teroristické organizace stále nebyla zažehnána. „Nehledě na měnící se okolnosti v regionu naše jednotky nasazené na Blízkém a Středním východě do operace Chammal vykonávají bojové operace proti DAIŠ (arabský ekvivalent zkratky IS, pozn. ČTK)... jehož hrozba je pořád tíživá, v jiné podobě, zakuklená, zákeřnější,“ řekl francouzský prezident.