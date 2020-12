Kanada schválila nasazení vakcíny od společnosti Pfizer a BioNTech. Očkování by mělo začít příští týden

Ottawa Kanadské regulační úřady ve středu jako třetí na světě schválily široké nasazení vakcíny proti covidu-19 vyvinuté společnostmi Pfizer a BioNTech. Premiér Justin Trudeau již dříve prohlásil, že očkování novou látkou začne zřejmě příští týden, napsal server televize CNN.

„Schválení vakcíny je podpořeno důkazy o její bezpečnosti, účinnosti a dobré kvalitě,“ uvedl ve vyjádření kanadský zdravotnický úřad Health Canada, který povolení vydal. Lékaři v zemi mohou prozatím očkovací látku podávat lidem starším 16 let.



Jako první člověk mimo klinické testy dostala vakcínu v úterý žena v Británii, kde úřady preparát schválily již minulý týden. Od té doby nasazení látky povolil také Bahrajn.

Bezpečnost očkovací látky nyní posuzují také Spojené státy, jejichž úřady by ji mohly schválit do konce tohoto pracovního týdne. První pacienti v USA by tak mohli dostat dávku již o víkendu.

Kanada s asi 37,5 miliony obyvatel si od Pfizeru objednala 20 milionů dávek, které vystačí na naočkování deseti milionů lidí. Ve smlouvě si však stanovila možnost objednat dalších 56 milionů. Trudeau tento týden řekl, že má země slíbenou zásilku 259 000 dávek ještě před koncem letošního roku. Pfizer bude mít v zemi na starosti rovněž distribuci látky, která je složitá kvůli tomu, že vakcína vyžaduje pro skladování extrémně nízké teploty.

Očkování proti covidu-19 bude v Kanadě podobně jako v řadě jiných zemí dobrovolné a zdarma. O tom, jaké skupiny obyvatelstva budou mít právo požádat o vakcinaci jako první, rozhodnou úřady v jednotlivých kanadských provinciích a teritoriích.

Health Kanada nyní posuzuje ještě tři další podobné preparáty, a to od společností Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Nejpokročilejší z nich je látka Moderny, která má podle závěrečných výsledků testů účinnost přes 94 procent a žádné vážné vedlejší účinky.

Podle dat americké Univerzity Johnse Hopkinse zaznamenala Kanada dosud asi 435 000 pozitivních nálezů na koronavirus, s covidem-19 tam zemřelo téměř 13 000 lidí.