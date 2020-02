Cestující strašil ostatní, že je nakažen koronavirem. Letadlo mířící na Jamajku bylo odkloněno zpět do Kanady

Osmadvacetiletý Kanaďan James Potok během letu přesvědčovat spolucestující, že se právě vrací z provincie Chu-nan, která je vzdálená asi 483 kilometrů od epicentra nákazy nového typy koronaviru – města Wu-chan. Tvrdil, že je infikovaný. Byla to však lež.

Potok se prezentuje jako raper - vystupuje pod uměleckým jménem Potok Phillip. Svým činem usiloval o získání publicity. I proto se během výstupu v letadle natáčel na telefon. Ten mu však při přistání zabavila policie.

Let s 243 cestujícími na palubě byl odkloněn zpět do kanadského Toronta na Pearsonovo mezinárodní letiště po dvou hodinách od vzletu. Když stroj přistál, podrobil se Potok okamžité lékařské prohlídce. Doktoři zkoumali, zda se u něj vyskytují symptomy nemoci, která má na svědomí již přes 28 200 případů nákazy a 563 mrtvých. Potok, který ve skutečnosti v Číně nikdy nebyl, byl podle výsledků testů zdráv.



Letušky, které se po Potokově projevu vybavily rouškami a rukavicemi, muže na palubě přemístily dál od ostatních cestujících. „Je to žhavé téma, všichni mluví o koronaviru,“ vysvěloval osmadvacetiletý Potok serveru Washington Post, proč něco takového udělal.

Rovněž řekl, že před svým výstupem varoval pasažéry ve své řadě sedadel. Údajně uváděl, že chystá udělat „prohlášení.“ Na závěr měl prý pasažérům sdělit, že vše byla jen legrace. „Vypadá to, že mé činy pokazily let a dovolenou skoro dvě stě padesáti lidem,“ řekl poté.

"It certainly wasn't a smart thing to do," says James Potok, 28. https://t.co/s387Z0KHdg