Bryantův život skončí smrtí při havárii vrtulníku, napsal před 7 lety uživatel Twitteru. Šlo o hloupý vtip

Uživatel Twitteru DotNoso zveřejnil svůj příspěvek, kde tragickou nehodu superhvězdy Lakers předpovídá. Datum jeho tweetu? 14. listopadu 2012.

Podle veškerých informací ale tento uživatel našel pouze způsob, jak přepsat datum na svém příspěvku. Podle odborníků tuto možnost umožňuje wordpress téma Carbon v2.5.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash