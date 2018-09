Londýn nejvíce znepokojuje Rusko. Mezi ministry Huntem a Lavrovem proběhl ‚drsný‘ rozhovor

Londýn/New York Výzev pro britskou diplomacii je v současnosti mnoho, nejvíce ale nyní Londýn znepokojuje Rusko. Pokud bude pokračovat ve svém nynějším počínání, nebude pro něj ve světě „pohodlné“ místo. V rozhovoru s televizí Sky News to ve čtvrtek řekl britský ministr zahraničí Jeremy Hunt. Moskva si podle něj nyní musí položit otázku, zda použití novičoku v Salisbury nebylo nerozumnou věcí.

„Největší výzvou, kterou v tuto chvíli máme, je to, že se mezinárodní řád mění. Existuje řada věcí, které nás znepokojují, jako první na seznamu je v tuto chvíli Rusko,“ řekl Hunt na úvod televizního rozhovoru. Nemyslí si však, že by mohlo dojít „na válku nebo něco podobného“.



Hunt je nyní v New Yorku v rámci zasedání Valného shromáždění OSN. Na otázku ohledně setkání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem odpověděl, že došlo k „upřímné výměně názorů“ a že rozhovor byl „dost drsný“.

Británie viní Moskvu ze zosnování březnového útoku nervovým jedem novičok na bývalého dvojího agenta Sergeje Skripala, přičemž má za to, že rozkaz přišel z nejvyšších pater ruského státu. Hunt ale přímo nepřiřkl zodpovědnost ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. „Jsme velmi opatrní ohledně toho, co říkáme, protože chceme mít jistotu, že všechno, co řekneme, se opírá o důkazy,“ uvedl.

Použijete-li chemické zbraně, zaptatíte vysokou cenu, vzkazují Britové Rusům



Putinovi šéf britské diplomacie vzkázal, že v konečném důsledku je na něm, zda bude Rusko „na špatné straně mezinárodního mínění, nebo na té správné“. Británie prý Rusku adresuje jasnou zprávu: jestliže použijete chemické zbraně, zaplatíte příliš vysokou cenu. „Nacházíme způsoby, jak vyvíjet na Rusko ekonomický tlak,“ dodal Hunt.



V reakci na incident v jihoanglickém Salisbury řada zemí vyhostila ruské diplomaty, na což Moskva reagovala recipročně. Když britská prokuratura obvinila z provedení útoku novičokem dva údajné agenty vojenské tajné služby GRU, podpořily Německo, Francie, Spojené státy a Kanada stanovisko Londýna, že šlo nejspíše o operaci nařízenou ruskými politickými špičkami.