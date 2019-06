Macron odmítl, aby se termín brexitu opět odkládal. Evropská komise by se měla zabývat i jinými tématy

Paříž Jednatřicátý říjen letošního roku je skutečně posledním termínem pro odchod Británie z Evropské unie. Na setkání s představiteli mezinárodních bankovních institucí to v pondělí řekl francouzský prezident Emmanuel Macron.

Nová Evropská komise, která by měl začít pracovat od listopadu, by se podle něj už neměla brexitem zabývat. Macron ovšem připustil, že se situace může změnit, pokud by se Britové v otázce odchodu z EU ještě „rozhodli jinak“.

„Stanovili jsme konec října jako poslední, poslední termín, protože nechci, aby se tím musela Komise nadále zabývat,“ uvedl Macron, podle kterého by byl další odklad termínu brexitu „špatným nápadem“. Za nepřijatelné šéf Elysejského paláce označil snahu znovu otevřít již dojednanou „rozvodovou dohodu“, kterou vyjednala s Bruselem britská premiérka Theresa Mayová.

Nové jednání o brexitové dohodě požadují někteří kandidáti na post lídra britské Konzervativní strany a potažmo britského premiéra, kteří chtějí Mayovou nahradit. O nových jednáních hovořil například současný ministr zahraničí Jeremy Hunt. EU dlouhodobě nová jednání o dohodě odmítá, připouští pouze změny v politické deklaraci o budoucích vztazích po brexitu.

„Myslím, že musíme uvést v praxi rozhodnutí britského lidu. Jiná situace by nastala, kdyby se britský lid ještě rozhodl jinak,“ řekl také Macron ve zjevné narážce na úvahy o vypsání dalšího referenda o brexitu.

Na závěr své řeči k bankéřům ale Macron přece jen připustil, že existuje možnost, že by Británie 31. října EU neopustila. Taková situace by podle něj nastala, pokud by bylo na obzoru nové referendum nebo nějaké „úplně nové schéma“, které by bylo přijatelné pro všech 27 členských zemí a unijní vyjednávače. V jakékoli budoucí dohodě ale podle francouzského prezidenta bude muset být takzvaná irská pojistka. Právě ta ovšem byla pro mnohé britské poslance v minulých třech hlasováních o brexitové dohodě hlavní překážkou pro její schválení.