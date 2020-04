Ministři financí EU se neshodli na záchranném plánu pro ekonomiky, jednání bude pokračovat

O co nejširší společné sdílení nákladů způsobených pandemií usiluje přibližně desítka zemí platících eurem v čele s Itálií a Španělskem, zatímco Německo či Nizozemsko se obávají zadlužování eurozóny. Během noční debaty, sestávající většinou z oddělených diskusí Centena s různými skupinami politiků, se ministrům podařilo přiblížit kompromisnímu návrhu, na který byly ochotny kývnout všechny země s výjimkou Itálie na jedné a Nizozemska na druhé straně.



Centeno proto zrušil plánovanou tiskovou konferenci a odložil další jednání na čtvrtek. „Můj cíl zůstává: Pevná záchranná síť proti dopadům nemoci covid-19 (k ochraně zaměstnanců, firem a zemí) a dohoda na rozsáhlém plánu oživení,“ napsal ve středu ráno Centeno na twitteru.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/kGHoURgdrv