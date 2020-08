‚Exploze vyrazila dveře od bytu, připomínalo to válku.’ Mrazivé výpovědi přeživších z Bejrútu

Bejrút/Praha Šedý oblak kouře, dva mohutné otřesy, a pak smršť střepů a zvuk nářků. Přeživší z Bejrútu líčí, jak proběhl obrovský výbuch, který proměnil centrum libanonského hlavního města v trosky.

„Byl jsem v jedenáctém patře, když se rozbilo sklo. Slyšel jsem dvě velké exploze, myslel jsem, že budova padá. Snažil jsem se schovat. Krvácím trochu z chodidla, ale jsem v pořádku,” popisuje pro britský server BBC libanonský novinář Mohamed Najem.

„Připomnělo mi to vzpomínky z roku 2006, když Izrael bombardoval Libanon. Jedna z bomb zasáhla oblast blízko mě a já si tehdy myslel, že umřu. Dnes jsem se cítil stejně.”



„Všichni si lehli na zem. Otevřel jsem oči a viděl jsem jen prach a sutiny. Pak se spustil alarm a prasklo všechno sklo v obchodním centru, kde jsem byl. Na podlaze byla krev, asi kvůli střepům, které zasáhly lidi. Na parkovišti pod budovou byla žena a tlaková vlna ji zasáhla ještě víc, než nás nahoře. Odlétla metry daleko, lidé ji pak museli vytahovat, bylo to šílené,” řekl pro BBC další svědek Laith Ballout.

Dojemnou reportáž ze zasaženého města sepsala Američanka Vivian Yeeová, zahraniční korespondentka deníku New York Times v Bejrútu. Při výbuchu si poranila obličej, ale díky pomoci místních se dostala do nemocnice.

„Zrovna jsem se chtěla podívat na video, co mi poslala kamarádka. V přístavu hoří, napsala mi. V tu chvíli se celá budova otřásla a ozvalo se to nejhlubší zadunění, jaké jsem kdy slyšela,“ popisuje v textu Yeeová.

Následně běžela k oknu, a pak se ozvalo druhé zadunění. Ještě silnější. Místnost zaplavily střepy a reportérka se okamžitě schovala pod stůl. Když se dům přestal třást, otevřela žena oči a zjistila, že má celý obličej od krve. Exploze vyrazila dveře od bytu, které odletěly na kuchyňský stůl. Žena byla dezorientovaná, nedokázala najít svůj pas ani boty.

Yeeová seběhla po schodech ven z domu a šokovaně se rozhlédla po ulici. „Moje sousedství, plné krásné staré architektury a zaoblených oken, vypadalo jako fotka z války,“ líčí novinářka. V reportáži vzdává novinářka velký dík libanonským občanům, kteří jí v extrémně náročné situaci pohotově pomohli. „Skoro všichni byli cizí, a přesto se ke mě chovali jako k příteli,“ píše v úvodu své reportáže.

Snímky zachycují katastrofální následky výbuchu.

Mnoho obyvatel Bejrútu ostatně zažilo podobné situace během patnáctileté občanské války, a když se ozvala exploze, instinktivně se schovali do chodeb, aby unikli před tříštícím se sklem. Krvácející reportérce na ulici zastavil kdosi na motorce a odvezl ji co nejblíže k nemocnici. Cesta byla ale zatarasená horami sutin a rozbitým sklem, a novinářka musela dál jít pěšky.

Na ulici okolo ní měli všichni buď otevřené rány, nebo byli omotaní obvazy. Reportérka ale měla smůlu - nemocnice byla těžce poničená. Starší pacienti seděli před budovou i s kapačkami a před čekárnou na pohotovost ležela v krvi žena a nehýbala se. „Někdo jménem Yussef si mě všiml, posadil mě a začal mi čistit a obvazovat obličej. Když byl hotov, odešel a já začala přemýšlet, kde je další nejbližší nemocnice,” popisuje reportérka.

Krátce poté na ulici narazila na známého svých přátel, se kterým se předtím potkala jen několikrát. Ten Yeeové očistil obličej oblíbeným libanonským anýzovým likérem arakem a novinářku odvedl do svého bytu. „Cestou jsme míjeli přeživší. Na každého, který nebyl zraněný, lidé volali ‚alhamdulillah al-salama,‘ tedy něco jako ‚díky Bohu, že jsi v pořádku‘,“ popisuje žena. Nakonec se jí podařilo se do nemocnice dostat - v obličeji má nyní 11 stehů a další na noze a pažích. „Když mi lékař zavazoval obličej, řekl mi taky ‚díky Bohu, že jsi v pořádku‘. Děkuji, řekla jsem. Děkuji a nejen za to přání,“ uzavírá vyprávění reportérka.