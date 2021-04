‚Můžete vložit vtip o tom, zda vás budeme sledovat.’ Britská kontrarozvědka MI5 je nově na Instagramu

Britská kontrarozvědka se rozhodla jít s dobou. Známá tajná služba MI5 si založila instagramový účet, na kterém hodlá sdílet zajímavosti ze života svých agentů a dalších pracovníků. Zároveň chce prostřednictvím sociální sítě odhalovat materiály z minulosti a vyvracet populární mýty o své práci.

Oficiální instagramový účet funguje pod názvem mi5official. K tomu, aby uživatelé oblíbené sociální sítě nový profil sledovali, vyzval dokonce i šéf MI5 Ken McCallum. „Můžete vložit vlastní vtip o tom, zda vás budeme sledovat,“ nalákal potenciální sledující v rozhovoru s BBC.

Na oficiálním profilu hodlá MI5 sdílet rozhovory se zpravodajskými důstojníky a propagovat kariérní příležitosti. Zároveň chce odhalovat dosud nezveřejněné materiály z historie služby nebo poukázat na populární mýty, které jsou s tajnou službou spojené, a vyvrátit je. Například časté pití martini.

Podle McCalluma tak bude práce jím vedené služby otevřenější a Instagram navíc poslouží i jako platforma, díky níž může MI5 oslovit nové lidi, co mohou pomoci při její práci. „Bylo by nebezpečnou marností si myslet, že MI5 dokáže vybudovat všechny schopnosti, které potřebuje, ve své vlastní bublině,“ řekl BBC.

Zároveň dodal, že rozhodování o příspěvcích představuje určité dilema a nebude vůbec jednoduché. „Na jedné straně je naše schopnost sloužit veřejnosti a udržovat zemi v bezpečí, což závisí na tajném fungování. Mnoho z toho, co děláme, musí zůstat neviditelné. Ale na druhou stranu to, čím jsme, nemusí být. Ve skutečnosti je „otevření“ klíčem k našemu budoucímu úspěchu,“ přiznal McCallum pro Daily Telegraph. „Naše operace se ale nestanou otevřenou knihou,“ dodal a slíbil, že MI5 ukáže i to, jaké to je být agentem.

Spuštění instagramového účtu je pro spoustu organizací běžné, pro zpravodajskou agenturu věnující se utajování je ale hodně zajímavé. Z pohledu aktivity na sociálních sítích MI5 předběhla třeba britská vládní zpravodajská a špionážní organizace GCHQ, jež má svůj Instagram od roku 2018. Profil americké zpravodajské agentury CIA sledují na Twitteru více než tři miliony lidí. Velmi aktivním twitterovým účtem se prezentuje i šéf MI6 Richard Moore.

I to může být jeden z důvodů, proč MI5 instagram založila. Jeho vznik je navíc součástí McCallumovy strategie, kterou přednesl jako nový šéf MI5. Tím se stal v březnu loňského roku a je i nejmladším mužem, jenž se takové pozice zhostil. „Pokud chci, aby mé působení v této roli charakterizovala jedna věc, bude to snaha se více otevřít veřejnosti a oslovit ji novými způsoby,“ řekl BBC.

Představy o obsahu účtu už se začaly naplňovat. MI5 přidala na Instagram první fotku, a to interiér londýnské budovy Thames House, která je sídlem organizace. „Tajemství úspěšného špehování? Zvažte všechny úhly. Získáte lepší pohled… Toto je pohled, který naši zaměstnanci vidí při vstupu na velitelství MI5 v Thames House v Londýně. Za těmito „lusky“ leží některá z nejlépe střežených tajemství Spojeného království. Sledujte nás, jak na Instagramu otevíráme své dveře a poskytujeme vám exkluzivní pohled na život uvnitř MI5,“ stojí v příspěvku na Instagramu. Odhalování tajemství tak může začít.