Historická debata byla nabitá útoky i smíchem. Johnson varoval před referendy, Corbyn před dohodami

LONDÝN/PRAHA „Johnson v Corbyn – debata lídrů,“ ohlašoval titulek televize ITV, která přenášela první britskou předvolební debatu šéfů stran. Padesát minut bylo nabitých emocemi, útoky i smíchem.

První velká předvolební debata lídrů klíčových britských stran začala zostra. Energií překypující premiér a šéf konzervativců Boris Johnson odstartoval hned prvním útokem na předsedu Labouristické strany Jeremyho Corbyna v úvodním proslovu. „S koaliční vládou Skotské národní strany a labouristů vás čekají další dvě referenda,“ varoval voliče, zatímco tvrdil, že vyjedná nové dohody s EU a dojde na brexit.

„Boris Johnson chce vyjednat dohodu s USA, která bude trvat nejméně sedm let na vyjednání a zároveň tvrdí, že vyjedná novou dohodu s EU. To je naprostý nesmysl,“ reagoval ostře Corbyn. A útoky pokračovaly. Každý z mužů se snažil zatlačit druhého do kouta. Boris Johnson se snažil z labouristy dostat, na jaké straně brexitu stojí, zatímco Corbyn na dosavadního premiéra útočil v otázce obchodní smlouvy s USA.

Oba tábory měly co ztratit. „Dosud nebylo příliš událostí, které by mohly zlomit zatím nerozhodnuté voliče,“ připomněla komentátorka BBC Laura Kuenssbergová. „Tyto události sledují miliony lidí a jsou rizikem i příležitostí pro rivaly udělat dojem na voliče, kteří dosud kampaň nesledovali.“

Debata byla rozdělená reklamami do několika částí. První se točila kolem brexitu, druhá kolem zdravotnictví a další ekonomiky. Hovořilo se i o roli královské rodiny a skandálu prince Andrewa.

Britové v posledních letech ztráceli důvěru v politické elity. Otázka z publika během večera: „Jak vám můžeme věřit?“, tak byla nasnadě. Boris Johnson uvedl, že důvěru navrátí tím, že „dokončí brexit“. Předseda labouristů reagoval slovy, že se „důvěra musí zasloužit“. Podle něj se lidem musí naslouchat, ne jim poroučet.

Výsměch z publika

Johnson působil sebevědomě. Během první části debaty útočil na Corbyna téměř v každé otázce, zatímco předseda labouristů poklidně odpovídal a téměř se nenechal rozhodit. Tématu zdravotnictví dominoval, zatímco Johnson jen koktal. Podle fact-checkerů deníku The Guardian ve většině případů, kdy si lídři protiřečili, měl Corbyn pravdu. Ostatně lidé v publiku se hlasitě smáli, když Johnson pronesl, že mu záleží na pravdě.

Odlehčení debaty poskytla poslední otázka: „Co byste dali tomu druhému pod stromeček?“ Corbyn s úsměvem řekl, že by Johnsonovi dal vánoční koledu od Charlese Dickense, aby si uvědomil, že vláda má myslet i na chudé. Předseda Konzervativní strany by naopak nadělil Corbynovi kopii jeho brexitové dohody i džem.

Lídr demokratické strany šel do debaty s jasnou ztrátou. Nejenže jeho strana za konzervativci ztrácí v průzkumech, ale on sám je podle společnosti Ipsos nejméně populárním lídrem hlavní britské strany od roku 1979, kdy měření popularity Ipsosu začalo.

Podpora Konzervativní strany britského premiéra Borise Johnsona se navíc podle všeho před prosincovými volbami dál zvyšuje a v novém průzkumu společnosti Kantar se dostala už na 45 procent. První průzkum televize ITV, ve kterém odpovídalo víc než 29 tisíc lidí, nicméně ukázal, že Corbyn se stal vítězem debaty pro 77 procent diváků.

Silná pozice konzervativců

Úterní průzkum Kantaru dává vládní straně 18bodový náskok před opozičními labouristy, jejichž podpora se proti poslední anketě nezměnila. Obecně v posledních týdnech průzkumy svědčí o nárůstu preferencí dvou hlavních politických stran a propadu těch menších. „Výrazný nárůst v podpoře konzervativců od naší poslední ankety je takřka výhradně na úkor Strany pro brexit,“ uvedli analytici.

K volebním urnám půjdou Britové 12. prosince, tedy za 23 dní. Kampaň se naplno rozjela se začátkem měsíce a od té doby podle všeho narostla podpora dvou největších politických stran, zatímco vyhlídky těch menších se zhoršují. Opoziční labouristé se v agregátorech průzkumů dostávají ke 30 procentům a vládní konzervativci si udržují značný náskok, který už v několika případech přesáhl 15 procentních bodů.

Premiér Johnson tak zatím směřuje k vítězství, hlavní otázkou předvánočních voleb je ale to, zda po nich konzervativci budou mít v dolní komoře parlamentu většinu. O místo v 650členné Dolní sněmovně kandidáti bojují v jednotlivých obvodech, předpovídat povolební rozložení sil na základě celostátních průzkumů je proto problematické.

V posledních volbách v Británii získali konzervativci v celostátním měřítku 43 procent odevzdaných hlasů, na parlamentní většinu to ale tehdejší premiérce Therese Mayové těsně nestačilo. Analytik zpravodajské společnosti BBC Peter Barnes v pondělí podotkl, že nárůst podpory v důsledku stažení Farageových kandidátů nemusí pro premiéra Johnsona v konečném zúčtování znamenat vůbec nic.

„Nabírání dalších hlasů v bezpečně konzervativních obvodech, způsobené absencí kandidáta Strany pro brexit, nejspíš nepřinese nová křesla v Dolní sněmovně,“ napsal.