Podivuhodná historie Bidenových vlasů. Dnes jich má víc než v mládí, přesto si dobíral Trumpa

WASHINGTON/PRAHA Nově zvolený americký prezident Joe Biden se v kampani pouštěl do Trumpa kvůli vyhazování peněz za vlasovou péči, které si navíc škrtal z daní. Sám však o svůj vzhled pečuje a do kampaně v roce 2019 vstoupil znatelně „vlasatější“, než tomu bylo před čtyřiceti lety. Podle odborníku za svou kariéru prodělal několik chirurgických zákroků. To však Biden nikdy nepřiznal a drží si image „normálního chlapa z Pensylvánie“.

„Řekl o sobě (Trump), že je perfektní exemplář, co se týče vzhledu.“ Biden se pokřižuje a dav se směje. „Možná proto si odepisoval 70 000 dolarů ročně z daní za speciální péči o vlasy,“ referuje nový šéf Bílého domu ke zprávě listu The New York Times o daních svého předchůdce, která vyšla v říjnu. „Lidi, nemám skoro žádné vlasy, ale jsem rád za to, co mám,“ dodal protřelý politik.

Donald Trump s umělými vlasy nabarvenými na blond, na kterých si zakládá, je častým terčem vtipů. Nově zvolený Biden má však navzdory svým prohlášením vlasů rovněž nezvykle hodně. Vítěz letošních voleb má za sebou dlouho politickou kariéru, v roce 1972 se stal v devětadvaceti nejmladším kongresmanem a od té doby se v politice držel. S přibývajícími lety o vlasy přirozeně přicházel. Když se však objevil v záři reflektorů v prezidentském klání v roce 2019, vlasů mu překvapivě přibylo.



Na sociálních sítích se od října objevují fotky, které srovnávají Bidenovy účesy „před“ a „po“. Na fotkách ze začátku osmdesátých let má tehdejší senátor zřejmou pleš. Po roce 1987 se pleš zaplnila chomáčem prořídlých, hnědých vlasů a nyní má krátký, bílý, ale zato plný sestřih.

„Je zřejmé, že Biden prošel dvěma, nebo třemi transplantacemi vlasů,“ řekl pro The Telegraph Nadeem Uddin Khan, ředitel vlasové kliniky v Londýně. „Tipoval bych, že první mu dělali v pozdních osmdesátých letech a ještě nebyla tak rafinovaná jako poslední vylepšení,“ dodal Khan. Mimo to má nový prezident pravděpodobně i umělé zuby, podle The Sun prodělal i plastické operace obličeje.

Reportér novin Washington Post v roce 1987, kdy byla na Bidenově účesu první znatelná změna, naléhal na senátora, aby potvrdil, že byl na operaci. „Chci si nechat ve svém životě nějaká tajemství,“ odpověděl mu tehdejší senátor podle The Sun. Biden od té doby nikdy žádný zákrok nepřiznal.

Joe Biden se stane ve svých 77 letech nejstarším prezidentem v historii Spojených států. Při kampani se často otevíraly otázky o jeho mentální a fyzické kondici. Donald Trump si z něj často neotřele utahoval. Naposledy když si Biden spletl Trumpovo křestní jméno a nazval ho „Georgem“. Od Trumpa si Biden vysloužil přezdívku „ospalý Joe“.

Biden dělá všechno proto, aby nevyvstávaly námitky, že je příliš starý na to, aby funkci zvládl. Jednou ze snah rozpustit představu ospalého Joa byl jeho energický příchod na vítěznou řeč. Nový prezident doslova běžel.

Úprava vlasů a další zásahy do Bidenova vzhledu jako například nové zuby či plastické operace obličeje jsou součástí této strategie a v dnešní americké politice zcela běžnou praxí. Ředitel transplantační kliniky Khan poukazuje na to, že v moderní historii žádný prezident neměl pleš. „Kandidáti v Americe potřebují rozumný počet vlasů, aby mohli být zvoleni,“ uzavírá Khan.