Šerif z Arkansasu vyzval k čtvrcení a topení demokratů. Podle nadřízeného je hrdina, který to přehnal

„Smrt všem marxistickým demokratům,“ psal Holland na síť Parler – nově oblíbenou platformu pravicových konzervativců, kterou někteří využívají namísto Twitteru. „Nikoho nevězněte, všechny zabijte,“ dodal pod příspěvkem skupiny Qanon+ podle CNN.

Šerif Holland byl v dalším příspěvku dokonce i konkrétní. Sdílel fotku demokratů, na které byla Hillary Clintonová či Barack Obama ve vězeňském obleku. „Modlím se, aby všichni, kdo jsou na této fotce viseli na šibenici, byli utopeni a rozčtvrceni! Menší trest je nepřijatelný,“ opatřil fotku komentářem šerif. Policista mimo to sdílel Trumpova neověřená tvrzení o podvodných volbách a sám k nim přidával komentáře o nezákonných hlasech, píše US News.

Policejní ředitel města Kevin Elliott řekl, že šerif Holland okamžitě rezignoval ze své pozice. „Město Marshall silně odsuzuje činy pana Hollanda a jeho příspěvky na sociálních sítích,“ řekl šéf pořádkových jednotek. „Komunita našeho města nepodporuje, ani neomlouvá zastrašování a výhružky násilím člověku s jakýmkoli politickým přesvědčením. Policie města Marshall je síla, která slouží a chrání VŠECHNY,“ dodal podle CNN.

Ředitel byl Hollandovými příspěvky překvapen, prý nic podobného nečekal. Šerifa nazval „hrdinou“, který oddaně sloužil Spojeným státům. Jeho příspěvky však byly přes čáru. Šerif Holland vyvolával kontroverze už v minulosti, když se přidal ke skupině policistů, kteří odmítli respektovat státní nařízení nosit roušky.

„Říkám jen, že bychom měli mít možnost svobodné volby, zda chceme nosit ústenku. Nemělo by to být diktováno opatrovnickým státem,“ omlouval se Holland podle US News. Podle DailyMailu Holland se v minulých příspěvcích také vyjadřoval o trans lidech, že jsou „mentálně postižení“. Na sociální síti šerif podle CNN odkazoval často na skupiny spojené s Qanonem.

(1/n) These are screenshots made from the Parler social media app, posts by Marshall, AR police chief Lang Holland.



“Death to all Marxist Democrats. Take no prisoners leave no survivors!”



“Throw water on them in restaurants. Push them off sidewalks.” @KATVNews #ARnews pic.twitter.com/oXCFrnJj6T