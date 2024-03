Portugalsko vyhlíží pravicový šok, k moci se dere bývalý fotbalový komentátor

Někteří politologové označují teprve pět let starou stranu Chega (jejíž název lze volně přeložit jako „A dost!“), v jejímž čele stojí André Ventura, za krajně pravicovou. Pro mnoho jejích příznivců je hlavním tématem přistěhovalectví a také zneužívání sociálních dávek. Ventura však ví, že zacílením pouze na tyto problémy by ve volbách neuspěl. Heslem jeho kampaně je boj proti „desítkám let korupce“, která podle něj Portugalsko ničí od nástupu demokracie.

Jeho vlast v dubnu oslaví 50. výročí od takzvané karafiátové revoluce, která v zemi ukončila téměř padesátiletou pravicovou diktaturu. Od té doby se u moci střídaly Socialistická strana (PS) a Sociálnědemokratická strana (PSD), jež vládly samy, nebo v koalici. Jednačtyřicetiletý vystudovaný právník Ventura, který chtěl být v mládí knězem a ještě před pár lety se živil jako fotbalový komentátor, na mítincích tvrdí, že během „těchto padesáti let šly daně pouze na přiživování parazitů“. „Naše vlast ztratila sebeúctu,“ míní.

Venturovu stranu mnozí viní z xenofobie či rasismu, její lídr ale tvrdí, že se pouze stará „o problémy, které lidí trápí“. Boj se systémem se stal středobodem jeho kampaně. „Nikdy v historii jsme neměli větší šanci svrhnout tento systém dvou stran, který nás už padesát let pomalu zabíjí. Nikdy jsme nebyli tak blízko,“ popsal v rozhovoru pro list The Guardian.

Pragmatik bez ideologie

Průzkumy a volební výsledky z minulosti ukazují, že jeho agresivní politika funguje. Krátce po založení strana Chega v roce 2019 ve volbách utržila 1,3 procenta hlasů, o tři roky později už měla 7,2 procenta. Průzkumy před nedělním hlasováním jí přisuzují až dvacet procent, připomíná agentura Reuters.

„Ventura vycítil šanci, lidé jsou nespokojení se současnou politickou garniturou, a to nalevo i napravo. Na to sází strana Chega,“ vysvětluje politolog André Azevedo Alves a dodává, že chytře cílí rovněž na každodenní problémy obyčejných lidí, jako je nedostupnost bydlení či kolabující veřejné služby. Krajně pravicovou politiku Ventura dělá chytře a bylo jen otázkou času, než uspěje.

„Proč bylo Portugalsko dlouhé roky výjimkou v tom, že nemělo úspěšnou krajně pravicovou stranu? Až do roku 2019 tady nebyl schopný politik, který by dokázal takové myšlenky správně prodat. Pravicové a krajně pravicové strany tady vždy byly, nikdy se však nedostaly do parlamentu. Upřímně se tomu nedivím, byly totiž opravdu divné,“ vysvětluje Alves.

Ventura oproti tomu působí uhlazeně a pragmaticky. Není zaslepený ideologií. „Ví, jak zatahat za nitky, aby zapůsobil na různé skupiny voličů. Myslím si, že ideologie pro něj nic neznamená. To ho odlišuje od většiny krajně pravicových lídrů v Evropě,“ popisuje Alves. Politická flexibilita mu dává větší manévrovací prostor.

Antifeministka jako lákadlo pro mladé

Ukazuje se to na proměně voličské základy strany Chega. Až donedávna stranu převážně volili muži ve věku od třiceti do padesáti let. Ventura vycítil, že potřebuje zacílit na mladé, k ruce si proto přizval pětadvacetiletou Ritu Matiasovou. Charismatická samozvaná antifeministka na volebních mítincích v mnoha případech zastínila svého šéfa a ke straně přitáhla nejmladší skupinu voličů. Podle průzkumů je Chega první volbou pro lidi ve věkové skupině od 18 do 34 let. Letošními volbami tak Venturova politická krasojízda podle všeho teprve začíná.

V nedělních volbách se očekává těsný souboj vládních socialistů s opoziční středopravou Sociálnědemokratickou stranou, ani jedna z nich ale nemá šanci na většinu v parlamentu, píše AP. A právě tady do hry vstoupí Chega s pravděpodobným ziskem 20 procent hlasů. Pokud v neděli ve volbách 230 poslanců jednokomorového parlamentu vyhraje PSD, mohla by krajní pravice dostat i křeslo ve vládě.

Lídr PSD Luís Montenegro, který vede i volební koalici Demokratická aliance (AD), spolupráci s krajní pravicí vyloučil. Někteří analytici ale míní, že tento jedenapadesátiletý politik „nepromarní příležitost“ na návrat PSD k moci po osmi letech vlády socialistů. „Politická prohlášení jsou jedna věc a praxe druhá,“ řekl portugalské stanici RTP politolog Pedro Magalhaes.

Lídr vládních socialistů, šestačtyřicetiletý Pedro Nuno Santos před volbami uvedl, že strana PS, kterou vede od letošního ledna, v případě vítězství PSD umožní fungování menšinové vlády, aby zabránila účasti krajní pravice v kabinetu. Jenže taková vláda by podle analytiků zřejmě neměla dlouhé trvání a mohly by se konat další volby. Ty nedělní jsou už třetí od roku 2019.

Korupční skandály a problémy obyčejných lidí

K nedůvěře Portugalců ve vládní stranu přispěly nejspíš i její korupční skandály. Kvůli podezření z ovlivňování řízení o udělení povolení pro těžbu lithia či pro výstavbu podniku na výrobu zeleného vodíku také loni v listopadu podal demisi António Costa, který byl premiérem od listopadu 2015. Costa z ničeho obviněn není a odmítá, že by se dopustil čehokoli nezákonného. I PSD má ale před volbami korupční skandál, který se týká několika jejích regionálních politiků na Madeiře.

Nicméně podle průzkumů není korupce to hlavní, co Portugalce trápí nejvíce. Vadí jim zejména špatné služby ve zdravotnictví či školství a problém bydlení. „Bydlím na venkově a když má dvouletá dcera onemocní, mám dvě možnosti: buď čekat i sedm hodin, než ji ošetří doktor na státní poliklinice, nebo si zaplatit rychlejší ošetření na soukromé klinice,“ řekla Milena Araujová.

Portugalští lékaři či učitelé loni pořádali protesty a stávky za zvýšení platů. „Loni mnozí doktoři odmítli dělat přesčasy. Zvýšili jim platy, ale ne o inflaci,“ řekl lékař Joao Pedro Barata, který se před několika lety odstěhoval do Británie hlavně kvůli nízkému příjmu. „Ve srovnání s Anglií, kde si lékaři také stěžují na nízké platy, jsou ale ty portugalské pětkrát nižší,“ dodal.