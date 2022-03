Vznikla jednotka zajatých Rusů, chtějí bojovat proti Putinovi, tvrdí Ukrajinci

Ukrajinská armáda vytvořila legionářskou jednotku Svoboda Rusku. Hlásí se do ní ruští občané a ruští vojáci, kteří upadli na Ukrajině do zajetí a „rozhodli se bojovat na ukrajinské straně proti diktátorskému režimu Vladimira Putina“. Tvrdí to ukrajinský server Dumskaja, zprávu nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů.