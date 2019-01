Selfie není jenom pro mladé. Nejmladší kongresmanka učila starší kolegy jak být ‚cool‘.

PRAHA/WASHINGTON Kybernetické moře sociálních sítí je jejím přirozeným druhým domovem. Jak v něm plavat tak učila devětadvacetiletá Alexandria Ocasio-Cortezová své starší kolegy z demokratické strany. Kromě toho, jak komunikovat na Twitteru, se politici učili také jak si udělat selfie. Většině z nich totiž účty na sítích spravují o generace mladší stážisté.

Mezi svými kolegy z demokratické strany platí za guru sociálních sítí, u mladé levicově laděné generace sbírá i díky tomu kladné body. Alexandria Ocasio-Cortezová je z nové generace politiků, pro které je zcela přirozené hledat své voliče na internetu a nebojí se být ve spletitém kybernetickém prostoru vidět. Hádá se na Twitteru, sdílí své kuchyňské recepty a ve videích tancuje před svou pracovnou.

Vyneslo jí to také v devětadvaceti letech do amerického kongresu - jako vůbec nejmladší ženu v historii. Svůj um nakládat s možnostmi internetu se pokusila zúročit i její strana. Cortezová „vyučovala“ ve čtvrtek o sociálních sítích své kolegy, kteří by v mnoha případech mohli být jejími otci či dokonce dědečky.



Newyorská kongresmanka má slušné internetové resumé - její účet na Twitteru má skoro dva a půl milionu sledujících. Její kolega Jim Himes z Connecticutu, který na semináři také dával tipy, má přitom „jen“ něco přes 76 tisíc sledujících.

V popisu semináře stálo, že se zabývá „nejefektivnějšími cestami, jak oslovit své voliče na Twitteru a důležitostí online komunikace“. Seminář mířil především na ty starší demokratické kongresmany, kterým účty na sociálních sítích většinu spravují lidé o generace mladší.



„Je docela zřejmé, že starší generace jsou v oblasti sociálních sítích ztracené. V kancelářích jim poté účty spravují pětadvacetiletí,“ prohlásil Himes.



With @AOC, @RepDebDingell, @jahimes, @davidcicilline, @RepCartwright & @Twitter representatives at training session on Twitter for Democratic Members of Congress.



The below pic is called a selfie. pic.twitter.com/WHwlQHxpoj