Wall Street chce porazit hvězdu americké levice. Do soupeřky Ocasio-Cortezové investuje miliony

NEW YORK/PRAHA V úterý proběhnou demokratické primárky v státě New York. O podporu strany v boji o křeslo v americkém Kongresu se po dvou letech znovu uchází levicová politička Alexandra Ocasio-Cortezová, která staví svou image na boji s korporacemi a miliardáři. Její soupeřka má ale silné spojence – vlivné špičky z Wall Street.

Třiapadesátiletá Michelle Caruso-Cabreraová bývala novinářkou. Pracovala jako zahraniční korespondentka pro televizní kanál CNBC a do roku 2015 patřila k voličské základně Republikánské strany. Dnes je však na druhé straně barikády.



Kandiduje za demokraty do Sněmovny reprezentantů a rozhodla se, že získá podporu voličů v newyorském okrsku Bronx a Queens, který při volbách v roce 2018 opanovala vycházející hvězda levice Alexandra Ocasio-Cortezová přezdívaná AOC. Obě ženy mají latinskoamerické kořeny. Zatímco matka třicetileté Ocasio-Cortezové pochází z Portorika, prarodiče Caruso-Cabreraové pochází z Kuby. V současnosti je již předvolební boj v plném proudu.

Demokratické političky se poprvé střetly letos během koronavirové krize. Caruso-Cabreraová obvinila AOC, že se nestará o lidi žijící v jejím newyorském okrsku, jenž svírala pandemie covid-19. „Restaurace a hotely musely zavřít. Ale Amazon, obrovský zaměstnavatel, udržel všechny pozice a ještě navíc vytvořil desítky tisíc dalších pracovních míst po celé zemi,“ napsala v dubnu bývalá novinářka, aby upozornila na to, že o pár měsíců dříve AOC stopla projekt na vznik nového sídla Amazonu v New Yorku. Ocasio-Cortezová se rozhodla opětovat palbu a upozornila média na to, kdo platí její vyzývatelku.

Peníze z Wall Street

Caruso-Cabreraová totiž na svou stranu získala mocné spojence: miliardáře z Wall Street. Podporu ji mimo jiné vyslovil zakladatel společnosti Blackstone Stephen Schwartzman či šéf Goldman Sachs David Solomon.

Michelle Caruso-Cabreraová

Společně s nimi investovaly do porážky AOC desítky podnikatelů, investorů, bankéřů a právníků. Přispěli maximální povolenou částkou 2800 dolarů (cca 65 tisíc korun) a Caruso-Cabreraová již získala na kampaň více než dva miliony dolarů (47 milionů korun).

Stále však značně zaostává za mladou političkou, které se před dvěma lety podařilo v demokratických primárkách porazit stranického matadora Josepha Crowleyho, který chtěl podesáté obhájit svůj mandát. AOC má podle deníku The Financial Times v tuto chvíli na účtech své kampaně kolem 10,5 milionu dolarů. Naděje krajně levicového křídla uvnitř demokratické strany ale získává na rozdíl od Caruso-Cabreraové peníze od malých dárců povětšinou žijících mimo stát New York.

Padající hvězda

AOC šla do voleb s programem slibujícím bezplatné školství a zdravotnictví. Ačkoliv jsou tyto výdobytky v řadě evropských zemí normou, v USA tomu tak není. Proto byla Ocasio-Cortezová považovaná za progresivní socialistku a deník The New York Times ji označil za „levicovou naději Demokratické strany“. Politička sama sebe přitom považuje za „krajně levicovou sílu v Kongresu“.

Ještě před rokem se objevovaly spekulace, že pokud by uspěl v boji o nominaci strany na prezidenta demokratický socialista Bernie Sanders, zvažoval by, že by si vybral energickou Ocasio-Cortezovou jako viceprezidentku. Za necelé dva roky v Kongresu se AOC stala jednou z nejvíce sledovaných političek v USA. V současnosti během rasových nepokojů v USA dominuje na sociálních sítích i v médiích, ale v rámci sněmovny je AOC prakticky umlčená kvůli svému ideovému vyhranění.

Společně s kongresmankami Rashidou Tlaibovou, Ilhan Omarovou a Ayannou Pressleyovou tvoří Ocasio-Cortezová tzv. „The Squad“ (tedy oddíl, nebo skvadra), která svým radikálním přístupem a bojem za zelenou levicovou často naráží u umírněných spolustraníků a ostatně i u nejvyššího vedení.

Kongresmanky (zleva) Rashida Tlaibová, Ilhan Omarová, Ayanna Pressleyová a Alexandria Ocasio-Cortezová během pondělní tiskové konference.

Nejednou se stalo, že šéfka demokratů ve sněmovně Nancy Pelosiová musela mladé kongresmanky umravňovat. AOC byla zároveň jedinou demokratickou poslankyní, která během pandemie hlasovala proti záchrannému balíčku na podporu ekonomiky. Úterní primárky ve státě New York tak ukáží, zda hvězda krajně levicové politiky nevyhasla nadobro.