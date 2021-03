Sputnik není jen vakcínou, stal se nástrojem hybridní války, řekl slovenský ministr. Matovič tvrzení odmítá

Bratislava Ruská vakcína Sputnik V se stala nástrojem hybridní války. Politizaci způsobilo, že výrobce nepožádal o registraci očkovací látky v Evropské unii. Novinářům to řekl slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok. Premiér Igor Matovič v reakci vyjádření ministra odmítl. Korčok také chce od politických špiček země ujištění, že proevropské a proatlantické směřování země se v souvislosti s nákupem Sputniku V nemění.

„Je zjevné, že tato vakcína už není jen vakcínou, je to nástroj hybridní války. Tento politický nástroj nás rozděluje doma, rozděluje nás v zahraničí. Prostřednictvím tohoto nástroje se vykresluje EU jako něco, co selhává,“ uvedl Korčok.



Podle Korčoka se politická debata vede jen o Sputniku V a nikoliv o ostatních vakcínách. „Pokud by to byla jen vakcína, bylo by snahou výrobce vakcíny dostat se na trh a být v poctivé konkurenci na trhu,“ řekl ministr o Sputniku V.

Matovič vyjádření šéfa diplomacie odmítl. „Je to zbytečná politizace této otázky. Sputnik V je stejná vakcína jako ostatní. Konečně bychom mohli přestat rozmýšlet nad tím, odkud tato vakcína pochází,“ řekl premiér.



Šéf slovenské diplomacie který byl do vlády nominován menší koaliční stranou Svoboda a solidarita, zopakoval svou kritiku Matoviče za to, že se předseda vlády v pondělí zúčastnil dovozu ruské vakcíny na letiště v Košicích.

Korčok uvedl, že u již používaných vakcín proti covidu-19 Slovensko čekalo na jejich registraci unijní lékovou agenturou EMA. Naproti tomu Sputniku V slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí již udělil výjimku na využití v zemi i bez její registrace v EU.

Matovičova vláda, která nastoupila do úřadu loni v březnu, ve svém programovém prohlášení zdůraznila význam členství země v EU a v NATO. Matovič nákup ruské vakcíny obhajoval nedostatkem očkovacích látek v zemi.

Kvůli Sputniku V opustil čtyřčlennou slovenskou vládní koalici jeden poslanec, vláda se ve sněmovně ale nadále může opírat až o ústavní většinu. Nejmenší vládní strana Za lidi ale varovala, že selhání při řízení pandemie a v očkovací strategii, která odsunula očkování starších a nemocných lidí na pozdější období, představuje riziko rozpadu koalice.