Trump vyhrožuje Turecku. Vzkázal Ankaře, že v případě prohřešků zničí její ekonomiku

„Jak jsem se už dříve jasně vyjádřil a teď to jen zopakuji, pokud Turecko udělá něco, co já, se svou velkou a nepřekonatelnou moudrostí, budu považovat za nepřípustné, pak totálně zničím a vyhladím tureckou ekonomiku,“ napsal Trump na twitteru.

Na adresu Turecka pak dodal: „Musí se, spolu s Evropou a dalšími, postarat o bojovníky ISIS (Islámského státu) a jejich rodiny. Spojené státy toho udělaly mnohem víc, než kdo čekal, včetně toho, že se jim podařilo stoprocentně dobýt chalífát ISIS. Nyní je načase, aby i ostatní v regionu, někteří velmi bohatí, začali chránit své vlastní území. USA JSOU SKVĚLÉ!“



Jak uvedl mluvčí Pentagonu Jonathan Hoffman, ministr obrany Mark Esper a náčelník generálního štábu generál Mark Milley již svým tureckům protějškům sdělili, že jednostranná vojenská operace v kurdské části Sýrie je pro Turecko riziková. Hoffman dodal, že Pentagon spolupracuje se svými spojenci a koaličními partnery a snaží se Ankaře zdůraznit, že by její akce mohla mít „destabilizující účinky“ pro Turecko i celý region.



As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...