Usekali mu prsty, tvrdí Turci. Okolo místa vraždy novináře se pohyboval princův muž

ANKARA/RIJÁD Kauza zmizelého novináře Chášakdžího nepřestává otřásat vztahy mezi Rijádem a jeho spojenci. Turecké zdroje hovoří o narůstajícím počtu indicií, že ho zavraždili na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu lidé blízcí korunnímu princi. Ten od začátku tvrdil, že nemá s vraždou nic společného, turecký tisk však přišel s nahrávkou, na které se v okolí konzulátu v osudný čas pohybuje muž úzce napojený na saúdskoarabského prince.

Šéfka Mezinárodního měnového fondu, ředitelé předních bankovních domů nebo německý ministr zahraničí. Ti všichni jeden za druhým ruší plánované cesty do Saúdské Arábie ve světle aféry pohřešovaného saúdskoarabského novináře Džamála Chášakdžího. Ta vrhá stín na vztahy Rijádu s Washingtonem i dalšími spojenci. Ve středu kvůli tomu jednal šéf americké diplomacie Mike Pompeo v Ankaře, o den dříve v Rijádu.



Novinář kdysi blízký vládnoucím kruhům v Saúdské Arábii žil od loňského září ve Spojených státech a psal sloupky pro deník The Washington Post. Zmizel 2 .října při návštěvě saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu. Rijád od počátku namítá, že ho opustil ještě tentýž den a v pořádku. Důkazy pro to ovšem chybí. Zato turecké zdroje blízké vyšetřování pod podmínkou anonymity hovoří o dalších indiciích naznačujících, že ho Saúdové mučili a poté zavraždili přímo v budově konzulátu.

Konzulát Saúdské Arábie v Istanbulu, kde mělo dojít k vraždě Džamála Chášakdžího.

Stanici al-Džazíra jeden z tureckých představitelů pod podmínkou, že nebude jmenován, mimo jiné řekl, že Ankara má k dispozici jedenáctiminutovou nahrávku z daného dne. Chášakdží se tehdy osobně vydal na saúdskoarabský konzulát, aby získal potřebné dokumenty ke svatbě se svou tureckou snoubenkou. Právě ona nahlásila jeho zmizení. Nahrávka podle zdroje zachycuje, že novinář byl napaden ihned poté, co vstoupil dovnitř, a že ho mučili. Údajně mu usekali prsty na rukou.



Tajemní Saúdové z okolí korunínho prince

Vedle Chášakdžího prý záznam zachycuje také trojici mužských hlasů, o nichž se má za to, že patří saúdskoarabským občanům. Mezi nimi samotnému konzulovi Muhammadovi Utájbímu. Odkud nahrávka pochází, není zřejmé. Již dříve se ale spekulovalo o záznamu pořízeném přes novinářovy hodinky propojené s jeho telefonem. Ten měla v době zmizení u sebe jeho snoubenka.



Ve stejné době, kdy si chtěl Chášakdží vyřídit na istanbulském konzulátu potřebné dokumenty, údajně přiletělo do města z Rijádu „na otočku“ 15 saúdskoarabských občanů. Mezi nimi vedoucí forenzního oddělení ministerstva vnitra, členové tajné služby a příslušníci královské gardy. Deník The New York Times také včera uvedl, že čtyři z nich mají přímé vazby na korunního prince Muhammada bin Salmána. Jednoho z mužů podle něj zachycují fotografie, jak prince opakovaně doprovází na zahraničních cestách.

Turečtí specialisté provádějí nové ohledání saudského konzulátu.

S nahrávkou tohoto blíže neidentifikovaného muže přišel turecký list Sabah. Princův spolupracovník je na ní zachycen, jak vstupuje do rezidence saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu těsně před tím, než tam zmizel Chašákdží. Objektivy bezpečnostních kamer ho našly i před domem saúdskoarabského generálního konzula. Později se na záběrech odhlašuje z tureckého hotelu s velkým kufrem po svém boku. Ještě v den novinářovi vraždy opustil Turecko.

Teprve ve středu se přitom podařilo tureckým vyšetřovatelům dostat do rezidence saúdskoarabského konzula. Ten v úterý odjel ze země zpět do Saúdské Arábie. Už v noci z pondělí na úterý sice prohledali samotný konzulát, nedostali se však do všech prostor. V budově strávili experti devět hodin za přítomnosti saúdskoarabských kolegů, kteří se na vyšetřování oficiální podílejí. Jeden z tureckých představitelů stanici CNN pod podmínkou anonymity řekl, že všude v budově bylo čerstvě vymalováno. Televizní štáby také zachytily, že předtím, než se dovnitř dostali turečtí vyšetřovatelé, tam zamířila úklidová četa.