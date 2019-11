Už nemusím být nestranný, brexit je největší chyba v poválečných dějinách, upozorňuje ‚Mr. Order‘

LONDÝN Bývalý předseda dolní komory Parlamentu Spojeného království John Bercow se rozpovídal o svém vztahu s někdejším předsedou vlády Davidem Cameronem a brexit označil za největší chybu v poválečné historii Velké Británie. Prý už nemusí být nestranný a tak si může říkat, co se mu zlíbí.

Poprvé po 250 letech nezasedne bývalý předseda dolní komory po skončení svého působení do Sněmovny lordů, vláda premiéra Borise Johnsona jej nenominovala. John Bercow alias Mr. Order říká, že to má jednu výhodu. Nemusí už totiž být nestranný a politicky neutrální.

„Jsem přesvědčen, že jsem se ke všem choval stejně a nikoho neupřednostňoval. Tak jsem třeba v roce 2013 nechal hlasovat o dodatku, který volal po referendu o vystoupení z Evropské unie. Prostě proto, že jsem měl pocit, že by ten hlas měl dostat prostor,“ uvedl v rozhovoru s novináři.



Bercow, který měří sotva 168 centimetrů, proslul právě díky svému silnému hlasu a častému provolávání slova „order“ (znamená „klid“). Stal se jednou z největších mediálních „hvězd“ během jednání poslanců. Svérázný bývalý předseda dolní komory se nyní opřel nejen do bývalého premiéra Camerona, servítky si nebral ani v jiných tématech.

„(David) Cameron si myslí, že se narodil, aby vládl. Má zřejmě nějaký pocit nadřazenosti nad ostatními lidmi,“ uvedl pro The Observer Bercow. S Borisem Johnsonem prý naopak vychází velmi dobře.



Mr. Order zároveň dodal, že Cameron umí být působivý při některých zvláštních příležitostech. „David je neúprosně takticky smýšlející člověk, ale strategie moc nepobral. Podívejme se pravdě do očí, on svolal referendum o brexitu,“ připomíná Bercow. „Dožadoval se toho někde? Ne. V jeho vlastní straně zaznívaly hlasy o referendu, ale veřejnost žádné nechtěla. On si jen myslel, že to pomůže jemu osobně.“

Co se brexitu týče, Bercow si nedělá žádné iluze. „Jde o největší chybu britské zahraniční politiky v období od druhé světové války,“ tvrdí přesvědčeně. Zkritizoval i tzv. brexitáře za to, že vedli kampaň na podporu odchodu z Evropské unie, aniž by měli konkrétní a detailní plán, jak brexit úspěšně provést.

„Nedostatek prozíravosti brexitářů pro mě znamenal tři roky neustálého usměrňování dohadování se mezi těmi, kdo chtějí z EU pryč a těmi, kdo chtějí zůstat. To vedlo do slepé uličky,“ vysvětluje Bercow. „Předpokládal jsem, že podporovatelé brexitu mají naprosto jasnou představu o tom, co chtějí a jak toho dosáhnou. Byl jsem překvapen, když jsem si uvědomil, že nic promyšleného nemají,“ dodal muž, který dolní komoře předsedal deset let. Skončil na konci října a v pozici jej nahradí labourista, sir Lindsay Hoyle.

Na dotaz nedělníku Observer, jak bude volit při předčasných volbách 12. prosince, Bercow odmítl dát jasnou odpověď. To může vést ke spekulacím, že nebude volit konzervativce, za něž byl sám v roce 1997 zvolen poslancem za oblast Buckingham. „Můžete se mě zeptat, koho budu volit, ale já vám to neřeknu,“ odvětil lakonicky.

Mandát Johna Bercowa byl často kontroverzní. Předseda totiž mimo jiné určuje, kdo bude hovořit a jaká hlasování povolí. Bercow se již na začátku svého mandátu šéfa sněmovny rozhodl být naprosto neutrální a opustil tak i řady konzervativců, což mu někteří nemohli zapomenout. Přesto se čím dál častěji ozývaly hlasy, že Bercow nadržoval minimálně co se brexitu týče té části poslanců, která byla otevřeně pro setrvání v EU.

Do titulků zahraničních novin se dostal i v roce 2017, když odmítl dát prostor Donaldu Trumpovi, aby vystoupil na půdě parlamentu, přestože prezident Obama tuto výsadu získal.