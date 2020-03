V USA kvete obchod s bunkry. Život pod zemí se v době epidemie nezdá až tak šílený

DENVER/PRAHA Říkají si preppeři - jsou totiž připraveni na válku i přírodní katastrofy. Většina populace se jim vysmívá. Teď ale tisíce Američanů, kteří se chystali na konec světa mohou slavit. Byznys s bunkry jen kvete a oni se nebezpečného koronaviru bát nemusí.

„Před čtyřmi měsíci jsme si říkali: ‘Proč jsme to udělali? Je to hloupost.’” uvedl pro americký deník The Wall Street Journal dvaačtyřicetiletý Joe ze Severní Karolíny. “Teď si ale říkáme: ‘Páni, ono to skutečně mělo smysl!’”



Joe a jeho manželka Jennifer se totiž před několika lety rozhodli si pořídit bunkr. Po zvolení prezidenta Donalda Trumpa do úřadu se totiž báli, že rozdělení společnosti dospěje k nepokojům.

Nakonec ale do bunkru se stěnami ze 7 cm oceli a 30 cm betonu přestěhovali z jiného důvodu - kvůli epidemii koronaviru. Již dva týdny tak žijí zavření se zásobami 3 metry pod zemí společně se svými třemi dětmi ve věku čtyř, osmi a dvanácti let. Kvůli obavám ze šíření nebezpečného viru mají v plánu zůstat uvnitř až do konce měsíce.

Bunkr by měl odolat jadernému výbuchu a jeho vzduchový filtr by měl zastavit i chemické a biologické zbraně. Stejně jako oni jsou na tom i tisíce Američanů, kteří se hlásí k hnutí Survivalistů - Přeživších, které vzniklo v 50. letech v obavách z jaderné války.

„Když vylezeme a chytneme to, tak to bude v pohodě, ale nechci být součástí problému a šířit někde tu nemoc,“ vysvětlil pro WSJ Joe, který odmítl sdělit své příjmení, aby neodhalil, kde žije.

Poté, co řada produktů denní potřeby zmizela z regálů a vystřelily prodeje zbraní, má Joe obavy z následující ekonomické krize. „Lidi teď bojují o toaletní papír. Co asi budou dělat, až nebudou mít peníze si koupit jídlo?“ ptá se Joe.

Lidí jako Joe jsou tisíce

V přípravě na katastrofu ostatně není sám. Prepperů (Připravovačů) jako je Joe jsou stovky. „Velmi často se nám vysmívají, dokud nemáme pravdu,“ řekl pro deník The New York Times v polovině března James Walton, majitel virginské Prepper Broadcasting Network, která produkuje osm podcastů.

„Připravujeme se kvůli situacím, jako je tahle,“ sdělil deníku šéf newyorské prepperské společnosti Jason Charles, podle kterého je po celých USA na 150 tisíc lidí nachystaných na nepřízeň stejně jako on.

Všichni tito lidé se však chystají sami. Mají vytvořené vlastní zásoby dlouho dopředu, své bunkry na svém pozemku. Na předměstí Denveru však žije odlišná skupina Survivalistů. Žijí v obrovské komunitě luxusních bunkrů a některé z nich sahají až do hloubky padesáti metrů.

Uvnitř pak není jen pár stroze zařízených místností, ale třeba i bazén, herna atp. Zakladatel tohoto „bunkrového sídliště“ Larry Hall jej totiž vybudoval na v roce 2012 v základech raketového sila Atlas F, poté co lokalitu v Kansasu opustila americká armáda.

Bunkr o velikosti 170 metrů čtverečních u něj vyjde na 3 miliony dolarů. Komplexu může žít až 75 lidí a zásoby jídla a vody jsou nachystané na 3 až pět let dopředu, sdělil pro WSJ.

Podle Hall s přicházející pandemií opět zájem o bunkry vzrostl. V tuto chvíli jsou v komplexu jen čtyři volné.