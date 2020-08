USA/ Španělsko Ve Spojených státech stále nezpomaluje růst bilance obětí koronaviru poté, co místní úřady ve čtvrtek opět ohlásily přes 1000 nových úmrtí. Podle deníku The New York Times (NYT) poslední denní součet činil 1219 mrtvých, zatímco průměr za poslední týden stoupl na 1077. Kvůli nepříliš příznivému vývoji stojí před těžkými rozhodnutími školy po celých USA. Ve Španělsku se za den potvrdilo 2987 nakažených koronavirem, je to asi o 50 víc než o den dříve. Je to nejvíce od dubna, uvedl web listu El País.

Zatímco počty úmrtí spojovaných s covidem-19 se už skoro tři týdny drží na nejvyšší úrovni od konce května, trend u známých nákaz od konce července znatelně poklesl. Průměr za poslední týden spadl pod 54 000 nových případů denně, zatímco v červenci se místy dostával i nad 66 000. Stále je však vysoko nad úrovní pozorovanou při dubnovém vrcholu epidemie.

Rusko schválilo první očkovací látku proti covidu-19 na světě, oznámil Putin. Jeho dcera ji už údajně vyzkoušela „Počty případů vytrvale zůstávají vysoké napříč většinou země, ačkoli hlášená čísla od konce července poklesla... Úmrtí, jakkoli jsou stále výrazně pod maximálními jarními hodnotami, dosáhly na začátku srpna průměr převyšující 1000 za den, tedy více než dvojnásobek průměru ze začátku července,“ shrnuje situaci NYT. Kvůli fámám okolo covidu zemřelo na světě podle vědců nejméně 800 lidí. Jako prevenci pili metanol nebo savo Univerzita Johnse Hopkinse eviduje za čtvrtek lehce přes 51.000 nově ohlášených nákaz a její souhrnná bilance už přesáhla 5,25 milionu. Celkový počet úmrtí připisovaných covidu-19 v USA převýšil 167 000. Nejlidnatější americký stát Kalifornie se zároveň stal prvním, jehož bilance známých nakažených se dostala nad 600 000. Stát na západním pobřeží nicméně hlásí na 11 000 obětí nákazy, tedy jen asi třetinu součtu státu New York, který byl na jaře hlavním americkým ohniskem. Kalifornský guvernér Gavin Newsom navíc tento týden uvedl, že v jeho státě klesá počet hospitalizací, což je prý další signál, že Kalifornie se dostává ven z nejhoršího. Pokračující problémy USA se zkrocením koronavirové infekce mají mimo jiné za následek vyhrocené polemiky kolem organizace nového školního roku, který už na některých místech země začal. Rusko schválilo první očkovací látku proti covidu-19 na světě, oznámil Putin. Jeho dcera ji už údajně vyzkoušela Vedení škol čelí tlaku rodičů i některých guvernérů, aby zajistila prezenční výuku pět dní v týdnu, mnozí učitelé a další zaměstnanci ale mají z návratu do škol obavy. Americký prezident Donald Trump rovněž tlačí na obnovení klasického režimu, jeho administrativa ale podle agentury AP v tomto směru nenabízí mnoho konkrétních doporučení. „Máme před sebou nemožné rozhodování. I tak se ale musíme rozhodnout,“ shrnula v rozhovoru s AP Helena Millerová, která působí ve školní radě města Rock Hill v Jižní Karolíně. Orgán nakonec hlasoval pro rozdělení žáků do dvou skupin, z nichž každá se bude dva dny v týdnu učit ve třídách a po zbytek týdne doma u počítačů. V dalších jihovýchodních státech těžce zasažených letní vlnou nákazy už na některých místech vyučování začalo, přičemž z Georgie už jsou hlášeny první problémy. V okresu Cherokee County se kvůli novým nákazám muselo více než 1100 studentů, učitelů a jiných školních zaměstnanců uchýlit do karantény, informovala televize CNN. Matka jedné ze studentek, které se 14denní povinná izolace týká, se prý o možném kontaktu své dcery s nakaženým dozvěděla až šest dní po rizikovém momentu. Georgia, kde žije kolem deseti milionů lidí, od poloviny července hlásí v průměru více než 3000 nových nákaz denně. Ve Španělsku se za posledních 24 hodin potvrdilo 2987 nakažených koronavirem SARS-CoV-2, je to nejvyšší denní nárůst případů od dubna a o pět desítek více než o den dříve. Nejvíce případů za poslední den hlásí region hlavního města Madridu (731), informoval deník El País s odvoláním na nejnovější údaje ministerstva zdravotnictví. Ve čtvrtek oznámilo ministerstvo zdravotnictví 2935 nakažených potvrzených za posledních 24 hodin, což byl nárůst o více než tisícovku oproti předchozímu dni, kdy přibylo 1690 nakažených. Podle nejnovějších údajů zemřelo za posledních 24 hodin ve Španělsku 12 lidí v souvislosti s nemocí covid-19, kterou tento koronavirus způsobuje. Ve čtvrtek oznámilo ministerstvo zdravotnictví 26 takových úmrtí. Nejvíce případů nákazy se za poslední den potvrdilo v madridském regionu (731), který byl v době vrcholu epidemie ve Španělsku na konci března zasažen nejhůře. V posledních týdnech ho v celkovém počtu potvrzených nakažených předstihlo Katalánsko, kde se ale už situace zlepšila. Úmrtí spojených s covidem-19 má ale madridský region ze Španělska stále nejvíce. Druhý nejvyšší počet případů nákazy za poslední den se potvrdil podle ministerstva zdravotnictví v Aragonii (481) a třetí nejvyšší nárůst zaznamenalo Baskicko (480). Na vysoký nárůst nových případů nákazy ve Španělsku v posledních dnech reagovala už řada zemí cestovními omezeními, některé státy varují před cestami jen do některých regionů. Například německá vláda, která dosud nedoporučovala cestovat jen do některých regionů, v pátek podle agentury DPA rozhodla zařadit Španělsko s výjimkou Kanárských ostrovů na seznam rizikových zemí. Nově tak Berlín varuje i před cestami na oblíbenou Mallorku. Do rizikových zemí radí německé ministerstvo zahraničí necestovat a lidé, kteří se z nich vrací, musí předložit negativní test na koronavirus, nebo nastoupit do karantény. Také pro Čechy bude Španělsko na seznamu rizikových zemí, a to od 24. srpna. To znamená, že turisté budou muset po návratu ze Španělska do ČR předložit negativní test na covid-19 nebo jít do dvoutýdenní karantény. Celkem se od prvního odhaleného případu ve Španělsku potvrdil virus SARS-CoV-2 testem PCR u 342 813 lidí, je to o téměř 5500 více, než se uvádělo ve čtvrtek. Ministerstvo zdravotnictví totiž data průběžně reviduje, takže tento údaj zahrnuje i případy z jiných dnů. V souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo ve Španělsku už 28.617 lidí, což je osmý nejvyšší počet ve světě podle americké Univerzity Johnse Hopkinse. Podle ní je v počtu odhalených nakažených Španělsko desáté.