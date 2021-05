Američtí veteráni vystoupili proti Bidenovi a volbám. Hanebné úsilí využít reputace armády, reagují experti

WASHINGTON/PRAHA Více než stovka vysloužilých amerických generálů a admirálů vystoupila proti prezidentovi Joe Bidenovi. V otevřeném dopisu zpochybňují jeho způsobilost být vrchním velitelem ozbrojených sil i legitimitu loňských prezidentských voleb. Experti to označují jako nebezpečný partyzánský útok.

Někteří z bývalých vojáků a námořníků v USA se postavili proti Bidenovi. Skupina „odbojářů“ si říká Flag Officers 4 America (Vlajkoví důstojníci za Ameriku) a zveřejnila otevřený dopis. Mezi jeho signatáři jsou třeba kontraadmirál ve výslužbě John Poindexter, který rok působil jako poradce pro národní bezpečnost pod vedením prezidenta Ronalda Reagana, nebo penzionovaný generálporučík William G. Boykin. Ten strávil pět let pod vedením George W. Bushe jako hlavní civilní poradce v otázkách týkajících se vojenských zpravodajských služeb.



Signatáři v dopisu napadli například výsledky loňských voleb o prezidentské křeslo v USA. „Bez spravedlivých a čestných voleb, které přesně odrážejí vůli lidu, je naše ústavní republika ztracena. Charakter voleb vyžaduje, aby na jednoho občana připadal jeden zákonný hlas a ten se spočítal,“ napsali. Podle nich měla po loňských volbách FBI i Nejvyšší soud ihned konat, když se objevily nesrovnalosti.



Podle amerického deníku New York Post dopis odráží opakovaná tvrzení bývalého prezidenta Donalda Trumpa, že mu byly volby ukradeny demokraty. Faktem však zůstává, že žádné důkazy o rozsáhlých volebních podvodech se dodnes neobjevily.

Bývalí vojáci a námořníci ve svém dopise dále zpochybňují třeba mentální a fyzické zdraví osmasedmdesátiletého Bidena. „Musí být schopen rychle činit přesná rozhodnutí týkající se národní bezpečnosti. Ve dne, v noci,“ stojí v dopisu. Server Business Insider v tomto kontextu připomíná, že podle Bidenova osobního lékaře je současný prezident zdravý a energický.



Autoři dopisu pak také upozorňují, že mezi hlavní hrozby, kterým USA v současnosti čelí, patří vzestup čínské moci, znovuobnovení jaderné dohody s Íránem či imigrace. Rovněž uvádějí, že v současné době bují v USA konflikt mezi příznivci socialismu a marxismu a příznivci ústavní svobody. Podle nich je tedy národ za vlády Bidena v hlubokém nebezpečí.

Několik vojenských expertů sdělilo serveru Politico jako reakci na dopis, že jde o přímý a nebezpečný partyzánský útok. „Je to hanebné úsilí využít jejich hodnosti a reputace armády k tak hrubému a do očí bijícímu partyzánskému útoku,“ uvedl Jim Golby, expert na civilně-vojenské vztahy z Texaské univerzity v Austinu. „Myslím si, že to ubližuje armádě a v širším smyslu to poškozuje celou zemi,“ doplnil Mike Mullen, admirál ve výslužbě a bývalý předseda sboru náčelníků štábů armády USA.

Podle Marybeth Ulrichové, penzionované plukovnice letectva a dnes učitelky na amerických prestižních vojenských školách Army War College a Air Force Academy, je dopis mnohem horší, než očekávala. „Zachovávají velkou lež o volbách. Myslím, že je to nehorázné,“ řekla s tím, že některé části textu jsou velmi antidemokratické a znepokojuje ji, do jaké míry se armáda v posledních letech stává více politickou. Server Politico v této souvislosti připomněl, že jak Trump, tak i Biden spoléhali na podporu vojenských špiček ve výslužbě, aby poskytly jejich prezidentským kampaním důvěryhodnost. Právě politizaci armády považují někteří odborníci za jeden z faktorů přispívající ke zhoršení důvěry veřejnosti k armádě země.

Na tyto názory později zareagoval generálmajor ve výslužbě Joe Arbuckle, hlavní organizátor „odboje“ a veterán z války ve Vietnamu. „Generálové a admirálové ve výslužbě se obvykle nezapojují do politických akcí, ale situace, které dnes čelí náš národ, je katastrofální. Musíme promluvit, abychom byli věrni naší přísaze podporovat a bránit Ústavu USA proti všem nepřátelům, jak zahraničním, tak i domácím,“ řekl s tím, že je zásadní, aby byl americký lid upozorněn na hrozby, což je hlavním účelem dopisu. Americké ministerstvo obrany prostřednictvím mluvčího dopis komentovat odmítlo.

Podle expertů současná americká situace připomíná krizi v civilně-vojenských vztazích ve Francii, kdy penzionovaní generálové a důstojníci vyzvali v otevřeném dopise prezidenta Emmanuela Macrona a vládu, aby bránili národ před islamismem a varovali před občanskou válkou a rozpadem Francie. Tamní ministryně obrany Florence Parlyové následně označila výzvu za nepřijatelnou a uvedla, že to bude mít pro signatáře následky. Tento týden pak anonymní skupina francouzských vojáků zveřejnila další podobnou petici.