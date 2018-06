Trump chce šetřit. Korea a Japonsko se obávají stažení vojáků USA z Asie

WASHINGTON/PRAHA Rozhodnutí amerického prezidenta ukončit pravidelné vojenské manévry v Jižní Koreji a potenciální stažení vojenských jednotek z Japonska a Jižní Koreje vyvolalo v obou zemích znepokojení. Obě země považují americkou přítomnost v regionu za „životně důležitou“.

„Je to nepatřičné vést tyto válečné hry. Jsou provokativní,“ uvedl během tiskové konference po skončení summitu se severokorejským lídrem Donald Trump. Mluvil o velkých vojenských cvičeních, které USA pravidelně pořádají ve spolupráci s Jižní Koreou.



Donald Trump během tiskové konference.

A právě tato cvičení nahánějící strach severokorejskému diktátorskému režimu chce americký prezident ukončit.

„Za prvé ušetříme peníze. Hodně peněz. A za druhé je to něco, co oni (Severokorejci) skutečně ocení,“ řekl Trump s tím, že žádná cvičení probíhat nebudou, minimálně dokud budou probíhat jednání s KLDR. Již tato zpráva spojence USA šokovala, Trump však ještě přidal. Během odpovědí na otázky novinářů zmínil, že do budoucna by chtěl z Jižní Koreje stáhnout americké vojenské složky, které jsou v zemi jako bezpečnostní záruka již od Korejské války.

„Máme právě teď 32 tisíc vojáků v Jižní Koreji a chtěl bych je přivést zpět domů,“ řekl k novinářům prezident. Tyto zprávy zaskočily všechny východoasijské spojence USA v regionu.

Jihokorejské ministerstvo obrany po Trumpově konferenci vydalo prohlášení s tím, že musí „zjistit, jaké jsou přesné záměry a význam slov prezidenta Trumpa.“ Kancelář prezidenta Mu Če-ina již byla opatrnější.

„Dokud budou probíhat seriózní rozhovory mezi Severní Koreou a Spojenými státy o denuklearizaci Korejského poloostrova a nastolení míru, musíme zvážit různé způsoby, jak tento dialog podpořit,“ uvedl mluvčí jihokorejského prezidentského úřadu Kim Ui-kjom k budoucnosti americko-jihokorejských vojenských cvičení.

Obavy v Japonsku

Podobné reakce vyvolalo oznámení konce vojenských cvičení i v Japonsku, kde jsou také umístěni američtí vojáci. Japonský ministr obrany ve středu prohlásil, že americká vojenská přítomnost v Koreji a společná americko-korejská vojenská cvičení jsou „životně důležitá“ pro bezpečnost ve východní Asii. „Rádi bychom v tomto dosáhli porozumění mezi Japonskem, Spojenými státy a Koreou,“ uvedl ministr Icunori Onodera.

Japonsko podle Onodery hodlá pokračovat ve společných cvičeních s USA a v plánech na posílení své obranyschopnosti v podmínkách hrozícího raketového útoku z KLDR.

Zprvu se zdálo, že o prezidentově plánu nevědělo ani vojenské vedení USA. Podle zdrojů agentury Reuters Trumpův slib o ukončení manévrů americkou armádu značně zaskočil. Znepokojení bývalých i nynějších armádních velitelů vyvolává skutečnost, že vojenská cvičení budou zastavena bez výslovného slibu Severní Koreje, že nebude Spojené státy ohrožovat. Podle jednoho z amerických generálů Trumpův závazek „hraničí s nezodpovědností,“ uvedla agentura.

Společné cvičení USA, Japonska a Jižní Koreje: (Zprava) dva americké bombardéry B-1B Lancer, čtyři americké Corps F-35B (dole) a čtyři jihokorejské F-15K fighters (nahoře).

Podle mluvčí Pentagonu však prezident o rozhodnutí jednal s ministrem obrany Jamesem Mattisem. Pentagon bezprostředně po summitu oznámil, že s Bílým domem a spojenci pracuje na plánech, „jak postupovat dál“. Podle nejmenovaného důstojníka je Trumpovo rozhodnutí politické, nikoli vojenské. Americké jednotky rozmístěné v Jižní Koreji zatím žádné nové příkazy nedostaly.

Trump a Kim Čong-un se v úterý setkali v Singapuru, kde se KLDR zavázala spolupracovat s USA na likvidaci jaderných zbraní na Korejském poloostrově, za což dostane od Washingtonu bezpečnostní záruky. Trump hned po schůzce se severokorejským vůdcem prohlásil, že ke zrušení tvrdých sankcí vůči KLDR bude možné přistoupit až poté, co Pchjongjang zahájí prokazatelné ničení jaderného arzenálu.

Ze stažení vojáků by nakonec nevíce mohla těžit Čína. Přítomnost americké armády v Jižní Koreji a v Japonsku je trnem v oku Pekingu a Čína Spojené státy dlouhodobě vyzývala, aby manévry u Korejského poloostrova pozastavily, napsala agentura AP.