Ukrajina bude muset divadlo s Babčenkem vysvětlit. Pověst novinářů utrpěla, míní Procházková

PRAHA Až čas ukáže, jestli toto divadlo a hazardování s city lidí mělo, či nemělo smysl, soudí o zinscenované smrti ruského opozičního novináře Arkadije Babčenka válečná zpravodajka LN Petra Procházková. Napsala to v online rozhovoru se čtenáři serveru Lidovky.cz. Ukrajina podle jejích slov bude muset případ ještě vysvělit. Už nyní je ale prý zřejmé, že to ovlivní věrohodnost žurnalistiky.

Ruský opoziční novinář Arkadij Babčenko, který platí za dlouhodobého kritika režimu ruského prezidenta Vladimira Putina, byl zastřelen. Tato zpráva v úterý večer obletěla celý svět, aby posléze nadcházející odpoledne byla uvedena na pravou míru. Ukrajinské tajné služby Babčenkovu vraždu pouze předstíraly, aby dopadly objednavatele, jenž skutečně toužil po novinářově smrti.



„Doufám, že ukrajinská SBU si je dobře vědoma rizika, kterou tato operace znamenala. Že přinese pádné důkazy a vysvětlí důvody, proč opravdu musela sehrát toto divadlo, kterého jsme se museli nedobrovolně účastnit,“ komentovala v online chatu se čtenáři webu Lidovky.cz Petra Procházková, která s Arkadijem Babčenkem zná.

„Zda celá akce měla, či neměla smysl, a zda to hazardování s city lidí bude opodstatněno zjištěními, ke kterým dojdou, to se ještě ukáže. Jestli k tomu SBU vedly důvody, o kterých nyní hovoří, tedy odhalení skutečného zadavatele zločinu, možná nejen plánované vraždy Babčenka, pak se s tím asi smířím,“ uvedla Procházková s tím, že Ukrajinci následně budou muset předložit veřejnosti důkazy.

Krok ukrajinských služeb podle jejích slov má také řadu negativních důsledků. Mimo jiné i to, že tím bude poznamenána věrohodnost novinařiny. Podotkla ovšem, že když zprávu vydají oficiální instituce, novinářům po celém světě nezbývá než ji převzít.



Pobídka pro vykonavatele spravedlnosti

„Nebyl žádný důvod pochybovat o tom, že se Babčenko stal obětí trestného činu. Nebyl by první novinář, který zaujímá jednoznačně kritický postoj ke Kremlu, prezidentu Putinovi, okupaci Ukrajiny a tak dále, který by skončil na márách. Takže je logické, že nikdo nepochyboval. Příště už to bohužel bude jinak,“ reagovala Petra Procházková na dotaz jednoho z čtenářů.



„Nemyslím si, že v Kremlu sedí nějaký likvidační tým a ukazuje na vybrané novináře, které pak komando smrti vraždí. Spíš jde o vytváření atmosféry nenávisti vůči různým skupinám, v tomto případě profesní - opoziční novináři, kteří kritizují Rusko, jsou vlastizrádci, kteří nemají rádi svou zemi, očerňují ji v zahraničí a ještě za to berou prachy,“ rozvedla myšlenku v další otázce.

„Část ruské veřejnosti si jistě řekne, že si to zasloužil. I náš pan prezident přece říká, že novináři jsou špína, pitomci a idioti. Takže to mohou říkat všichni, když si to myslí hlava státu, ne? Ono to vypadá celkem nevinně, ale takhle začínají i větší průšvihy,“ dodala novinářka LN s válečnými zkušenostmi z Afghánistánu, Čečenska, Gruzie či Kavkazu s tím, že jde o dobrou pobídku pro samozvané vykonavatele spravedlnosti.

Arkadij Babčenko.

Vyjádřila se i k možnému propojení Ruska na některé české politiky. „Z některých projevů například pana (Tomia) Okamury mám dojem, že slouží ruské propagandistické mašinérii. Ať už zadarmo, nebo ne,“ napsala s tím, že jde však pouze o její domněnky.



„O případném financování se mnohé šušká, ale důkazy nasbírat, to je asi už spíš práce buď pro nějaký investigační tým, nebo dokonce BIS. V Rusku se tímto zabýval jeden kolega z Jekatěrinburgu, a ten s důkazy přišel. Nicméně u nás jsme právě proto, že nebyly úplně dokonale podložené, odmítly jeho zjištění publikovat,“ dodala novinářka LN.

