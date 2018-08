Co zachránilo českého řidiče při pádu z janovského mostu? Pohled expertů

PRAHA Tragické zřícení mostu v italském Janově si vyžádalo životy nejméně 38 lidí. Počet navíc nemusí být konečný. Hrůzně vypadající nehodu se podařilo jako zázrakem přežít českému řidiči Martinu Kučerovi, který se v kamionu zřítil ze 45metrové výšky. Jak se mohl za takové nehody dostat bez závažnější újmy na zdraví? Odborníci pro server Lidovky.cz rozebrali jeho případ.

Český řidič Martin Kučera měl příslovečné štěstí v neštěstí. Se svým kamionem se nacházel na mostu na italské dálnici A10 ve chvíli, kdy se úsek mostu zřítil do 45 metrů hluboké propasti. Jako zázrakem se Kučerovi podařilo přežít s „jen“ pěti zlomenými žebry a pohmožěnými plícemi. Podle dopravních znalců měl český řidič kamionu neuvěřitelné štěstí, protože okolnosti jeho nehody byly skutečně extrémní.

„Pád z výšky 45 metrů lze přirovnat k nárazu automobilu do pevné překážky v rychlosti více než 100km/h. To je rychlost, kdy v drtivé většině případů dochází k poškození vnitřních orgánů lidského těla, včetně závažných poranění srdce, mozku a míchy,“ popsal serveru Lidovky.cz Robert Šťastný, expert týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti Škoda Auto.



Jakub Motl z Centra dopravního výzkumu v Brně připodobňuje okolnosti Kučerovy nehody k „nárazu do pevné nedeformovatelné překážky, například mostnímu pilíři, betonové zdi atd., z rychlosti přibližně 107 km/h“. Šťastný ale dodává, že se především jednalo o šťastnou souhru náhod. „Podobně jako u pádu parašutistů bez padáku existují i šťastné případy, protože nezáleží jen na rychlosti nárazu, ale i na typu překážky, povrchu, úhlu dopadu a podobně,“ vysvětlil Šťastný.



Úhel dopadu mohl rozhodnout o životě a smrti

Mohl to být právě úhel dopadu, který zachránil Kučerovi život. Není sice jisté, jak přesně pád kamionu pražské firmy SPED-IT vypadal, experti však mají jasno v tom, jaký scénář je v takové chvíli pro řidiče nejlepší. „Teoreticky nejvyšší šanci na přežití by měl řidič, pokud by náraz do vozidla působil zezadu. V takovém případě působí zadní část vozidla jako deformační zóna a řidič má dobrou oporu v sedadle,“ osvětlil okolnosti nehody Motl.

Robert Šťastný ze Škody Auto by jako nejlepší variantu viděl specifický dopad na podvozek. „Nejlepší je dopadnout na podvozek pod určitým úhlem, kdy se energie absorbuje postupně a řidič využije výhody kabiny moderního kamionu – odpružená kabina vůči podvozku, odpružená sedadla plus mohutný podvozek s velkými koly,“ odhaduje odborník na dopravní bezpečnost.

Nejhorší variantou by však podle obou expertů byl dopad na kabinu. „Nejhorší variantou je zřejmě dopad na střechu vozidla, kde je z důvodu absence jakýchkoliv deformačních prvků vozu jen minimální pravděpodobnost absorbovaní energie vzniklé nárazem,“ popsal pro redakci Lidovky.cz Šťastný. Podle Motla by taková situace vedla zřejmě k naprosté destrukci kabiny.

Pásy Kučerovi zřejmě zachránily život, mohl se octnout mimo kabinu kamionu

Českému řidiči zřejmě zachránil životi i fakt, že byl připoutaný. „Bezpečností pás při podobném typu pádu zásadním způsobem pomáhá a chrání řidiče i posádku vozu, a to jak v situaci nárazu do přední části vozidla (kde je to zřejmé), tak i v situaci dopadu na podvozek (pás brání odrazu těla vůči stropu a následnému vymrštění ze sedadla). Zároveň je dobré si uvědomit, že i v takové situaci jsou stále aktivní airbagy a předepínače bezpečnostních pásů, které jsou podle směru dopadu připraveny chránit posádku jak zepředu tak z bočních stran,“ napsal Robert Šťastný serveru Lidovky.cz.



Zřícený most v severoitalském Janově den po tragédii.

Dopravní expert načrtl i variantu, kdy by Kučera v kabině kamionu připoután nebyl. „Výsledek by záležel na tom, v jakém směru auto dopadne, do čeho a co se s ním dále bude dít. V každém případě nepřipoutaná osoba nevyužije zádržnou funkci pasivních bezpečnostních systémů vozu a hrozí jí zranění o jiné části automobilu nebo katapultování mimo vůz a dopad do sutin,“ vykreslil jednu z nejhorších možností Šťastný.



Experti: Kamion versus osobák? Šance na přežití se různí

Kromě českého kamionu se v Janově propadla do hlubin i další vozidla, mnoho z nich byly klasické osobní automobily lidí, kteří jeli právě do práce nebo na dovolenou. Podle dopravních expertů mohli mít lidé v těchto autech teoreticky podobnou šanci na přežití jako Kučera v kabině kamionu, záleželo ale na okolnostech pádu.

„Na případné následky má vliv celá řada faktorů. Mohou nastat situace, kdy má větší šanci na přežití posádka osobního vozidla oproti nákladnímu, jindy zase naopak,“ řekl pro Lidovky.cz Motl.



Zřícený Morandiho most v severoitalském Janově.

„Z odlišné konstrukce nákladních a osobních vozidel lze usuzovat, že obecně pád ‚na předek‘ by mohl být lepší pro osobní automobil a pád na podvozek pro kamion. Nicméně u pádu z výšky 45 metrů jde o extrémní energii vzniklou následným nárazem, na kterou nejsou vozidla v sériovém provedení, stejně jako lidská těla, stavěna,“ doplňuje Šťastný.



Tragédie na Morandiho mostu se odehrála v úterý okolo poledne. Na frekventované dálnici A10 v Janově na severu Itálie se zřítilo několik desítek metrů mostu. V tu dobu přes úsek jelo asi 35 aut. Podle úřadu zemřelo nejméně 39 lidí, čtyři se z trosek podařilo vyprostit živé. Počet obětí může podle úřadů narůst ještě o desítky. Příčiny pádu mostu zatím nejsou známé, nejčastěji se hovoří o sesuvu půdy v kombinaci se špatným stavem konstrukce. Původní spekulace, že by za pádem mohla být probíhající bouřka či úder blesku, odborníci vyvrátili.