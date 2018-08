Druhé datum narození, vzkazuje český řidič z Janova. Je šťastný, že přežil, popisuje Češka

JANOV/PRAHA Pro Janov je zřícení dálničního mostu katastrofa, kterou všichni prožívají, míní Hana Klímová, prezidentka tamní české krajanské asociace. Klímová je v kontaktu s českým řidičem, který nehodu přežil. Je podle ní komunikativní a šťastný, že zůstal naživu.

Zraněný český řidič kamionu zůstane v nemocnici v Janově týden Zraněný řidič kamionu pražské dopravní společnosti SPED-IT zůstane v nemocnici v italském Janově pět až sedm dní na pozorování. Má zlomených pět žeber a pohmožděné plíce.



Kamion se zřítil z výšky 45 metrů. "Určitě ho zachránil bezpečnostní pás. Možná také to, že je to nové auto, nová generace Mercedesu. A měl i štěstí, že se mu asi odpojil návěs," řekl jednatel firmy SPED-IT Václav Zázvůrek.

Lidovky.cz: Jako prezidentka české krajanské asociace v Janově jste v kontaktu s českým řidičem, který zborcení mostu přežil. Můžete popsat jeho stav?

První kontakt, který proběhl, byl přes konzulát v Janově, přes ambasádu, všichni intenzivně pracují na tom, aby se tu cítil co nejlépe po dobu, co tu bude muset strávit. Konzul řidiče také navštívil osobně, ambasáda občana informovala. A musím tedy říct, že přežil zázrakem. Říkal, že to pro něj je druhé datum narození. Letět s kamionem 45 metrů dolů a mít jen zlomená žebra a nos, to byl zázrak. A on to tak sám vnímá.

Lidovky.cz: Takže je komunikativní?

Je. Je vidět, že je šťastný, že přežil, a je komunikativní, my ho teď jako asociace budeme navštěvovat, slyšet v zahraničí češtinu je pro něj důležité. Jsme s ním v kontaktu, budeme ho navštěvovat a případně zajišťovat jeho další potřeby. Nechali jsme mu i telefon, aby mohl kontaktovat své známé. Je už na chirurgii, není na jednotce intenzivní péče, je na pokoji. A musím říct, že to, jak je nemocnice obležená novináři, není nic příjemného.

Lidovky.cz: Jaká panuje ve městě atmosféra?

Pro Janov je to katastrofa, je to neskutečně dramatická situace, potvrzených je už 35 mrtvých a další lidé jsou nezvěstní, takže se předpokládá, že budou další oběti. A musím říct, že u nemocnice je to hrozné, je v obležení fotografů, veškerých týmů i ze zahraničí. A pro Janov je to obrovská rána, protože se to dotýká osobně skoro každého, ten most jsme několikrát denně používali víceméně všichni. Člověk se snadno vžije do situace, že tam mohl být i on. Opravu strašná katastrofa.

Lidovky.cz: Dění město hodně prožívá?

Hodně dramaticky. I přesto, že je svátek, tak nikoho nepotkáte, lidé to tady prožívají všichni, nejen ti, kterých se to týká. Je to hodně emocionální záležitosti, Janov není zas tak velký, takže se lidé znají. Každý se s tím ztotožňuje, jezdíme přes ten most vážně každý den.

Lidovky.cz: Na dopravu to bude mít velký vliv?

Určitě, co se týče kamionové dopravy, to bude problém, byla to prakticky jediná spojnice, jelo se přes ní do Francie, na Savonu. Co se týče osobní dopravy, tak jsou další způsoby, jak se dostat z jednoho konce města na druhý. Teď to ale ještě není tolik znát, právě proto, že jsou prázdniny, lidí se to ještě nedotýká, co se týče dopravních omezení. Ale ta zóna je uzavřená, probíhají tam úklidové práce.