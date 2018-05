Padesát metrů ke správnému kontejneru je asi nepřekonatelná vzdálenost

VRÁTO (Jihočeský kraj) Vše jsme započali již před mnoha lety druhotným sběrem plastů a skla. Pro tyto účely nám tehdy stačilo několik 110 litrových nádob, které se vždy ve středu umístily před budovu obecního úřadu a jedenkrát za měsíc byly vyvezeny.

Během pár let však tento systém přestal kapacitně vyhovovat, a proto jsme vyměnili 110 litrové nádoby na 2,5 kubíkové. Četnost vývozu těchto nádob se pak během let ustálila na intervalu jednou týdně, ale i to je občas na hraně.

Protože jsme však nechtěli zůstat jen u třídění plastů a skla, přišili jsme nově s možností velkoobjemového kontejneru na bioodpad. Tato služba zaznamenala u našich občanů velký ohlas a přispěla, mino jiné i k tomu, že zmizely různé kopečky posekané trávy, které se dřív povalovaly ve strouhách okolo místních komunikací. V minulém roce jsme předali k dalšímu zpracování 23 tun biologicky rozložitelného odpadu. Další nádoby pak následovaly v rychlém sledu, a tak jsme nově začali třídit papír, jedlé oleje a tuky, kovové obaly a textil.

Bohužel, stále se však potýkáme s neukázněností některých občanů, jak z naší obce, tak i z blízkého okolí, kteří mají tyto nádoby, jak se říká po ruce. Každý týden se pravidelně v kontejneru na papír objeví vědra od malty, zbytky koberců, plechovky od barev, různé plastové lahve a nádoby….Zřejmě je mnohým občanům zatěžko plastové lahve odnést do kontejneru na plasty, který je přibližně o 50 metrů dál na dalším sběrném místě. Jak vidno, je to pro některé těžko překonatelná vzdálenost. Zatím nepomáhá ani to, že okolo kontejnerů byly umístěny informativní cedule, které upozorňují na možnost uložení většího množství odpadu anebo nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře firmy FCC České Budějovice, s.r.o., který je od naší obce vzdálený přibližně čtyři kilometry, a pro obyvatele Vráta funguje zcela zdarma. To už bychom zřejmě chtěli moc.

Protože mám Vráto rád a je mým přáním, aby to byla obec hezká, čistá a uklizená, téměř pravidelně odvážím ve svém autě různé kusy nábytku, akvária, plechovky od barev, torza jízdních kol a kočárků a jiné podobné nepotřebnosti do sběrného dvora já. I to bohužel patří mezi nepovinné činnosti starosty na malých obcích.

Poněvadž nechci být jen negativní, musím vyzdvihnout zapojení několika desítek občanů do letošní akce Ukliďme Česko, při které bylo v naší obci a v jejím okolí posbíráno ne zanedbatelné množství různého odpadu, a tak je Vráto zas o něco čistější a krásnější za což všem moc děkuji.