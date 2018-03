Jak na thajské kari, jarní závitky či ostrý salát? Naučte se připravit ty nejlepší asijské pokrmy s jedním z nejlepších českých šéfkuchařů. Server Lidovky.cz pokračuje v seriálu exkluzivních videoreceptů ve spolupráci se šéfkuchařem Štěpánem Návratem z restaurace Café Buddha V šestém díle pro vás ve své kuchyni připraví sezamovou zmrzlinu.

Thajská sezamová zmrzlina

1 l smetany



6 žloutků



320 g cukr moučka



50 g praženého černého sezamu



Pro začátek je vhodné si koupit pražený sezam, pokud ho nemáme sezam pomalu opražíme „na sucho“ neboli dokřupava (nesmí se lepit na zuby). Nejprve si rozmixujeme pražený sezam na prach ten poté smícháme s 20 g cukru. Následně si ručně rozšleháme žloutky s cukrem jako to dělávali naše babičky a poté rozšleháme smetanu 35% do husté konzistence a vše smícháme – spojíme do jedné úhledné hmoty, kterou přelijeme do nádobí na zamražení ideálně s víčkem.



Důležité: Zmrzlinu je zapotřebí nechat přes noc zmrznout, poté jí servírujte jednotlivě s kouskem máty a lehce posypaným sezamem.