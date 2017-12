Ze snipera svatou legendou. 65letý odstřelovač zabil 384 džihádistů Islámského státu, padl v obklíčení

BASRA/PRAHA Pro irácké šíity se stal doslova novým svatým mužem. Plakáty s jeho podbiznou lemují výlohy obchodů, na jeho hrdinné činy se skládají poemy. Jeho puška, s kterou zabil téměř 400 radikálních islamistů, je vystavena v muzeu. Zabitý sniper Alí Jayad al-Salhi se stává legendou.

Bylo mu přes šedesát, byl zkušeným odstřelovačem a veteránem mnoha válek. Al-Salhi padl v září při boji s Islámským státem v severním Iráku. Od té doby se šíří příběhy o jeho činech i o tom, jak se místo odpočinku na „stará kolena“ rozhodl opustit manželku, 10 dětí a 20 vnoučat aby se připojil k boji šíitských milicí. K boji, který - jak věřil - byl soubojem mezi nebem a peklem.



Al-Salhi se stal náboženským symbolem, téměř až mýtickou postavou boje iráckých šíitských milicí. Jejich vojenská i politická moc narůstá, jejich boj je zobrazen jako boj „svatých jednotek“ chránících šíitské muslimy. Díky této auře se podle agentury AP s „Hašed“, jak se milice nazývají, musí do budoucna počítat jako s významným hráčem na politické scéně poválečného Iráku.



Jedna ze svatyň vzniklých na počest Al-Salhiho.

Hašed kontroluje velkou oblast v severním Iráku, oblast zpět vyrvanou z rukou Islámského státu. Zatímco pro šíity jsou svatou silou, sunnité už je obviňují z násilí na jejich populaci. Hašed je podle sunnitů jen íránským nástrojem, jak ovládnout Irák.



Armáda imáma Mahdího?

Někteří šíitové naopak o Hašed mluví v apokalyptickém duchu. Hašed spojují s imámem Mahdím, náboženským vůdcem, který podle legendy zmizel před 1100 lety a jednoho se dne se vrátí s armádou věrných, aby porazil zlo na světě. Podle některých je tou armádou Hašed. „Až nadejde čas a objeví se imám Mahdí, budeme připraveni a naši bojovníci ho budou uctívat,“ řekl AP Sajád al-Mubarkaa, jeden z velitelů Hašedu.



Hašed vznikl v červnu 2014, když jeden z šíitských kleriků - Alí al-Sistani - vyzval bojovníky, aby se přidali ke svaté válce proti Islámskému státu. Ten v té době ovládal Mosul a další města. Volání do zbraně poslechly desetitisíce bojovníků, někteří z nich veteráni bojů s Američany z roku 2003.



Výsledkem bojů Hašed je nyní mix náboženských tradic s popkulturou, poemy a písněmi. O hrdinství bojovníků se referuje na sociálních sítích. Jedno video natočené z dronu podle tvrzení příznivců Hašedu dokonce prý ukazuje samotného imáma Mahdího, jak bojuje o svatyni ve městě Samara...

Jiný příběh říká, jak Mahdí přišel ke smrtelně zraněnému, vyléčil ho a pak mu řekl: „Jsem po tvém boku a nikdy tě neopustím.“



Hašed mohutně oslavuje hrdinství padlých velitelů, jejich plakáty zdobí ulice Bagdádu. Největší „ikonou“ se v poslední době stal právě padlý sniper Al-Salhi. Poemy na jeho počest jsou čteny truchlícím davům. Na pohřeb do města Nadžaf se sjely tisíce lidí. Jeho puška je vystavena v muzeu ve svatém městě Karbalá.

Mýtický status

Sousedé ze čtvrti v Basře si zdobí auta a domy fotkami s Al-Salhim ve vojenské uniformě s puškou v ruce a stojícím vedle šíitských svatých. Jeden ze slavných iráckých sochařů začal pracovat na šestimetrové bronzové soše Al-Salhiho, která má být umístěna na hlavní náměstí v Basře.

„Mýtický“ status nyní ztěžuje pohled na reálný život Alího Jayada al-Salhiho. V mládí se věnoval boxu, atletice a závodům na koních, říká jeho rodina. Na začátku 70. let chodil do vojenské školy v Bělorusku, kde ho vytrénovali jako elitního odstřelovače.

Plakáty Al-Salhiho lemují ulice.

Během kariéry v irácké armádě bojoval po boku Syřanů proti Izraelcům v roce 1973 na Golanských výšinách. O rok později bojoval proti Kurdům na severu Iráku. Byl také veteránem války proti Íránu a přišel o bratra, kterého nechal popravit Saddám Husajn v roce 1991 při šíitském povstání v jižním Iráku.



Rodina a kamarádi z Hašedu o něm vypráví, že se vydával na pouti na svatá místa. Při nich prý šel dnem i nocí. V roce 2014 poslechl volání do zbraně. S rodinou své rozhodnutí nekonzultoval. „Řekl nám jen: Jdu a tak to prostě je,“ vyprávěl syn Tayseer. Ten novináře AP přivítal v jejich domě v Basře, jehož stěny zdobí relikvie připomínající otce. Ve skleněné vitríně je ruská odstřelovací puška, pás s municí a velká fotka Al-Salhiho v uniformě.



Al-Salhi se s Hašedem účastnil největších bitev proti IS - od Fallúdže po Mosul. Během té doby se objevoval v televizi, jeho rozhovory mají na YouTube stovky tisíc přehrání. „Iráčané, v zákopech bojujeme pro vás,“ říká v jednom z videí. „Za vás bojujeme za svobodu Iráku a za lidstvo. Nežádáme od vás nic jiného, než jen modlitbu.“

Hodinový duel se sniperkou IS

Znal všechny odstřelovačské triky, věděl jak odhalit pozici nepřátelského snipera díky poletujícímu ptákovi. Často vyprávěl o svém duelu se sniperkou IS, známou jen podle jejího rádiového kódu - Umm Ahmed.

Hodinu po sobě stříleli, přesouvali se a snažili se jeden druhého vylákat z úkrytu. „Konečně jsem ji zabil až poté, co uvěřila, že jsem mrtvý. Vykoukla ze svého úkrytu a já ji zastřelil. Pak i dva muže, kteří chtěli odnést její tělo.“



Podle svého velitele 65letý Al-Salhi 28. září 2017 zabil čtyři bojovníky IS a zvýšil své „skóre“ na 384 zastřelených. Bylo to v bitvě poblíž Kirkúku, spolu s dvěma dalšími snipery se ocitli stovky metrů před svojí jednotkou. Pak je však obklíčilo velké množství džihádistů IS a všechny tři zabili.



Legenda o svatém muži se právě zrodila...