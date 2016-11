1. Vztah k alkoholu

Když zvítězil v prezidentském klání v roce 2013, je docela pravděpodobné, že se Miloš Zeman odměnil skleničkou dobrého vína, nebo možná i nějakým silnějším destilátem. I kdyby tomu tak nebylo, je veřejně známé, že český prezident chová náklonnost k alkoholickým nápojům, kterou ani sám neskrývá.

To jeho budoucí americký protějšek by se alkoholu v životě nedotkl. Jeho nejstarší sourozenec Fred byl alkoholik a jeho závislost se mu stala osudnou. „Nikdy nepij alkohol,“ řekl prý jednou Donaldovi a ten se toho skutečně držel. „Byl to ten nejlepší člověk, ale zničily ho sebedestruktivní sklony,“ řekl o něm Trump v jednom ze svých interview pro magazín Newsweek.

Jediné, co měl Trump společného s alkoholem, je vlastní značka vodky. Ta se však podobně jako některé další jeho produkty neosvědčila a tak v roce 2011 zanikla.

2. Vztah k cigaretám

Pokud by si někdo myslel, že by Trump mohl nechuť k alkoholu vyvážit jinou neřestí, není tomu tak. Stejně jako dobrého vína se nikdy nedotkl ani cigarety.

Pravým opakem je v tomto směru Zeman, který si pověstný popelníček neváhal vyžádat ani v České televizi ihned poté, co málem upadl na schodech.

Vášeň české hlavy státu pro kouření dokonce dospěla do takového bodu, že Česká republika musela zaplatit pokutu ve výši 60 tisíc korun hotelu v anglickém Bristolu. Tam byl totiž Zeman ubytovaný v roce 2015 v době summitu NATO a i přes zákaz si v jeho útrobách zapálil, o čemž následně informoval časopis Respekt.

3. Prezidentský plat

Miloš Zeman se ve své funkci rozhodl pro velkorysé gesto, kdy 60 tisíc korun měsíčně ze svého příjmu dává do nadačního fondu nesoucí jeho jméno. Jeho účelem je symbolicky pomáhat splácení státního dluhu. Vzhledem k tomu, že celková výše prezidentova platu je i s náhradami nějakých 360 tisíc korun čistého, české hlavě státu ještě měsíčně zůstává nemalá částka.

Velkorysost Miloše Zemana je však velmi lehce překonána budoucím americkým prezidentem. V nejnovějším interview stanice CBS totiž Donald Trump prohlásil, že nebude přijímat prezidentský plat vůbec. „Prostě jen potřebujeme udělat spoustu práce,“ řekl a odmítl plat. Co s 400 tisíci dolary (v přepočtu zhruba 10 miliony korun) ročně bude, zatím není jisté. Jisté ale je, že jako miliardář si může Trump tohle gesto lehce dovolit.

4. Ruský jazyk

Ačkoliv se všeobecně předpokládá, že Trump bude oproti svému předchůdci Baracku Obamovi mnohem přátelštější k mocnému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi, při setkáních bude potřebovat tlumočníka. Trump cizí jazyky neumí, v čemž ho předčil i jeho desetiletý syn, který prý už teď ovládá i slovinštinu (díky matce Melanii) a francouzštinu. Neumí tedy ani rusky a bude nejspíše potřebovat pomocnou ruku nějakého zdatného ruštináře, pokud se bude chtít s Putinem přátelit.

Asistovat by mu mohl třeba právě Miloš Zeman, který ruský jazyk zvládá, rád se tím chlubí a náklonnost k ruskému prezidentovi či k některým oligarchům v čele s Vladimirem Jakuninem neskrývá.

5. Vztah k politice

Miloš Zeman se chytil šance po sametové revoluci, vstoupil do Občanského fóra, hned na začátku roku 1990 zasedl v tehdejším Federálním shromáždění. Od té doby byl až do roku 2003 a neúspěšné kandidatury na prezidenta profesionálním politikem. Po sedmi letech v důchodu se pak vrátil, aby se stal předsedou nové Strany práv občanů Zemanovci, které propůjčil i jméno. O tři roky později jej pak občané Česka zvolili prezidentem.

V ostrém kontrastu k profesionálnímu politikovi stojí Trump, který svou kampaň postavil na prohlášeních, že není politik a přináší změnu. Trump si vybudoval reputaci jakožto realitní magnát a miliardář, který zdědil impérium po svém otci. Na počátku nového tisíciletí se pak proslavil i jako hvězda reality show The Apprentice, kde až do minulého roku hodnotil schopnosti začínajících byznysmenů.

Otázkou proto je, jak si budou oba státníci rozumět, pokud se potkají v rámci zahraniční návštěvy a český prezident si v Trumpově přítomnosti zapálí cigaretu, dopřeje sklenku alkoholu a bude vyprávět o své profesionální politické kariéře. Možná si budou rozumět jen v náklonnosti k Vladimiru Putinovi.