Na uhlí, plyn či elektrický. Jak si vybrat správný gril?

Dřevěné uhlí či dřevěné brikety? To je otázka, která trápí většinu těch, kteří si chtějí pořídit zahradní gril. Jaké jsou výhody a nevýhody? A jaká varianta se vyplatí? Nejrozšířenější a nejkupovanější jsou grily na dřevěné uhlí, pokud ale upřednostňuje čistotu, můžete si koupit elektrický či plynový gril.

Jedním z důvodů, proč jsou grily na dřevěné uhlí nejoblíbenější je záruka, že maso si ponechá svou charakteristickou chuť. Elektrický gril sice neudělá nepořádek, ale maso bude chutnat obdobně jako když si ho připravíte doma na pánvi. Plynové grily jsou zase velice rychlé - jednoduše je rozpálíte stiskem tlačítka.

Grily na dřevěné uhlí či brikety

Jediným problémem grilů na dřevěné uhlí či brikety je odkapávání tuku na dřevo, který se v žáru přepaluje a vznikají tak škodlivé výpary. Jinak jsou tyto grily nejoblíbenější a z hlediska ceny představují nejdostupnější variantu. A je na vás jestli si vyberete dřevěné uhlí či dřevěné brikety. Dřevěné uhlí se oproti briketám lépe a snáze zapaluje, vydá větší teplo a zůstává po něm méně popela. Nevýhodou je, že dřevěného uhlí spotřebujete mnohem více než briket.

Dřevěné uhlí Vzniká spalováním dřeva bez přítomnosti kyslíku. Jedná se o přírodní proces, při kterém nejsou používány chemické látky.

Dřevěné brikety vydrží déle hořet a vytvářejí stabilnější prostředí, nicméně počítejte s tím, že při jejich spalování se uvolňují chemické látky. "Grilování by mělo vyzvednout čerstvost masa. Přípustné jsou čerstvé bylinky, které se mohou hodit i na horké brikety. Když se uvolní vonné silice, ovlivní to vůni pokrmu," řekl šéfkuchař Tomáš Levý.

Vůně kokosu či třešní

Značnou roli podle šéfkuchaře hraje dřevěné uhlí, nebo brikety, které mohou vonět po třešních, hruškách, nebo i kokosu. Vytvoří příjemnou atmosféru a jídlu přidají jedinečnou chuť.

Kokosové brikety Se zajímavým využitím kokosových slupek zbylých po získání bílé dužniny, přišli v Asii. Speciální a tradiční technologií se z kokosových slupek vyrábí brikety na grilování. Díky svým unikátním vlastnostem, jako např. extrémně dlouhé době žhnutí, minimu zbytkového popela, jedinečné příchuti grilovaného pokrmu, se věhlas kokosových briket rozšířil i na další kontinenty. Brikety jsou k dostání už i v Česku.

Elektrické grily

Elektrické grily mají jednu obrovskou výhodu - používat je můžete kdekoli. Na zahradě, ale i na balkonu a v interiéru. Existují dvě základní varianty: stolní a zahradní. Stolní grily jsou poměrně malé - griluje se pomocí roštu, topného tělesa či teflonové desky. Nevýhodou elektrických grilů je atmosféra a kouzlo, které s elektřinou mizí. Grilovat na ohni je přece jen o něco stylovější.

Grilování na balkoně

Na plynu

Jediné stisknutí a máte rozpálený gril. To je největší výhoda plynových grilů, u kterých odpadá čekání na to než se gril dostatečně zahřeje a bude možné grilovat. Síla plamene se navíc dá regulovat a není nutné se obávat toho, že se plamen uhasí - tak jako to hrozí u dřevěného uhlí či briket.

Díky poklopu je navíc zajištěna cirkulace vzduchu, která probíhá rovnoměrně a všude stejně silně. Maso, ale i jiné potraviny, které se rozhodnete grilovat, si ponechá skvělou chuť a šťavnatost.